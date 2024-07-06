Астрологи связали особенности знаков с выбором пиццы.

Астрологи Ракель Родригес и Лиза Стардаст рассказали, какую пиццу стоит заказать в зависимости от вашего знака Зодиака, пишет bestlifeonline.com.

Овен - пицца Суприм

Эта пицца отличается самой насыщенной и разнообразной начинкой - несколько видов мясопродуктов (ветчина, два сорта колбасок), паприка, лук, шампиньоны, маслины, мягкий сыр моцарелла.

Овны уверены в себе, смелы и вспыльчивы. Они - сила, с которой нужно считаться, и они не верят в согласие, поэтому вполне уместно, что в их любимой пицце должны быть все "навороты".

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Телец - пицца с трюфелями

Тельцы живут ради роскоши, и, как гурманы Зодиака, они не будут довольны простым куском пиццы. Вот почему пицца с трюфелями – идеальный выбор для них. По словам астрологов, это изысканный вариант, чувственное наслаждение, которое удовлетворяет потребность Тельцов в роскошных и высококачественных ингредиентах.

Близнецы - гавайская пицца

Это пицца, приготовляемая с использованием белого соуса, сыра, ананасов, курицы и морепродуктов.

Хотя большинство людей считают Близнецов общительным болтуном, у них также есть глубокая интеллектуальная сторона. Таким образом, солено-сладкое вкусовое сочетание гавайской пиццы весело и неожиданно отражает их двойственную природу.

Рак - классическая пицца Пепперони

Эта пицца порадует пряными колбасками пепперони с легкой перчинкой, сыром моцареллой со сливочным вкусом и нежным томатным соусом.

Для Раков, которые находят утешение в знакомом, нет пиццы лучше, чем Пепперони. Ностальгирующий Раки любят еду, которая превращается в сентиментальное путешествие. Представители данного знака выбирают классическую пиццу Пепперони в качестве самой комфортной еды, чтобы с каждым кусочком напоминать себе о юности.

Лев - пицца, украшенная сусальным золотом

Львам трудно сохранять сдержанность. Поскольку они любят греться в центре внимания, астрологи говорят, что для них нет лучшего способа похвастаться, чем пицца, украшенная сусальным золотом. Этот экстравагантный выбор вполне соответствует любви Льва к драматизму и богатству.

Дева - вегетарианская пицца

Дотошные и внимательные к деталям Девы известны тем, что на них трудно произвести впечатление в отделе еды. Они не часто делают заказы вне дома, предпочитая готовить здоровую еду самостоятельно. Но для кусочка вегетарианской пиццы сделают исключение.

Весы - пицца с грушей и горгонзолой

Пристрастие Весов к прекрасному в жизни делает пиццу с грушей и горгонзолой идеальным выбором для них. Эта пицца обеспечивает идеальный баланс вкусов - точно так же, как Весы ищут гармонию во всех аспектах жизни.

Скорпион - пицца с жареным чесноком и колбасой.

Скорпионы интенсивны и загадочны. У них много сложных слоев, и они не сразу открываются другим. Однако, как только они почувствуют к вам симпатию и начнут доверять вам, они станут такими же лояльными, как и кажутся. Яркий вкус чеснока в сочетании с сочной колбасой создает пиццу, столь же загадочную и удовлетворяющую, как и личность Скорпиона.

Стрелец - пицца Маргарита

Это типичная неаполитанская пицца, c измельченными и очищенными помидорами, моцареллой, свежими листьями базилика, и оливковым маслом.

Будучи путешественниками по Зодиаку, Стрельцы постоянно меняют вещи, включая хобби, группы друзей и карьерные занятия. И хотя во время своих путешествий они приобрели некоторые эклектичные вкусы, все эти движения и веселье означают, что им часто нужно что-то утешительное, чтобы замедлить ход событий. И классическая пицца Маргарита с ее насыщенным сырным вкусом - идеальный выбор, который поможет Стрельцам "восстановиться от излишеств".

Козерог - пицца с грибами и маслинами

Козерог известен как самый трудолюбивый знак. В своей профессиональной жизни они действуют по правилам, сохраняя простоту и практичность. Но в их личной жизни есть и игривая сторона, которая может удивить людей. По словам астрологов, Козероги захотят, чтобы на их пицце были пышные и вкусные грибы и маслины.

Водолей - веганская пицца

Водолей - бунтарь Зодиака, поэтому он любит приключения. Астрологи говорят, что их "новаторский и дальновидный характер" делает их подходящими для веганской пиццы. Ее можно украсить нетрадиционными начинками, такими как веганский сыр, джекфрут и сердечки артишоков. Такая веганская пицца - это выбор, который заявит об индивидуальности Водолея.

Рыбы - пицца с морепродуктами

Рыбы - эмоциональный водный знак, который любит фантазировать о своем любимом месте - океане. Вот почему астрологи заявляют, что пицца с морепродуктами - это их выбор. Начинки, такие как креветки, морские гребешки и моллюски со сливочным соусом, перенесут их духом на морское побережье. Эта пицца отражает суть связи Рыб с водой и их любовь к вкусам, одновременно успокаивающим и вызывающим воспоминания.

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