Астрологи определились с датой окончания войны в Украине

По их словам, Украина уже близка к победе.

Война в Украине длится уже более двух лет. За это время звучало много разных прогнозов относительно ее окончания - как оптимистические, так и пессимистические. Однако украинцы продолжают верить в то, что вскоре в нашей стране наступит мир.

Астрологи озвучили свои версии по поводу того, когда закончится война в Украине.

Война с Россией - дата окончания

Астролог Влад Росс убежден, что кровопролитие в Украине завершится в 2025 году, в зеркальную дату.

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"Мне нравится дата 25.05.2025. Именно в этот день Сатурн входит в знак Овна. Овен - это знак войны, Сатурн - полное охлаждение. Я думаю, что многое решится. Мы перейдем в стадию АТО в следующем году, а окончательно - когда может завершиться цикл Юпитера в ноябре 2029 года. На этом периоде началась война, на нем она должна завершиться. Я абсолютно уверен, что в 2030 году мы войдем в Европейский Союз. До этого может продолжаться неясная ситуация с территориями, границами", - сказал Влад Росс в интервью ТСН.

Целитель Виктор Шовкошитный также рассказал об окончании войны. На YouTube-канале "Мой мир" он вспомнил сон, в котором увидел, как Украина победит Россию:

"Родные Боги показали, что в ближайшие два месяца будут очень ожесточенные и кровавые бои в Украине, но за это время образуется альянс из пяти государств, включая Украину, и мы получим какое-то новое оружие в достаточном количестве. Оно поможет нашим воинам сломать позвоночник врагу, и уже на осень они сами запросят перемирие и даже будут готовы подписать капитуляцию, нам только надо будет их дожать".

Также он призвал не вестись на пропаганду, что война в Украине может затянуться на несколько лет. По его словам, если каждый из нас сейчас приложит максимум усилий, то уже совсем скоро мы победим врага.

А вот провидец Афанасий говорит о том, что лето 2024-го будет крайне сложным. Нам стоит быть готовыми к массированным обстрелам, особенно Киева, Одессы, Харькова и других больших городов.

При этом он убежден, что после этих испытаний у нас появится шанс на победу, так как самая темная ночь перед рассветом.

"Появятся ангелы с мечами света, которые будут охранять наши границы. Они будут сражаться вместе с украинскими воинами, принося победы в каждом бою. В окопах и на поле боя наши воины всегда проявляли невиданное мужество и героизм, побеждая врага благодаря Божьей помощи. В самых трудных сражениях, когда казалось, что уже нет сил бороться, ангелы добавляли силы в сердца наших воинов и они шли вперед, одерживая победу за победой. Высшие силы показали мне, как наши воины освобождают оккупированные территории, и над нашим Донбассом поднимается украинский флаг", - поделился видением старец на YouTube-канале "Украинский молитвенник".

Верить прогнозам астрологов или нет - дело ваше, однако не забывайте о том, что надежда умирает последней, поэтому давайте все вместе верить в то, что вскоре Украина победит в войне с Россией.

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