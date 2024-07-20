Узнайте, как лучше всего раслабляться представителям вашего знака.

Астролог Лорен Эш посоветовала, какой ритуал релаксации больше всего подходит для представителей того или иного знака Зодиака, пишет Best Life.

Овен - йога

Овен, вы предприимчивый и известны как прирожденный лидер и обычно активны во всех аспектах жизни. Хотя может быть трудно отдохнуть от напряженного графика, очень важно делать это и почаще, чтобы давать своему мозгу передышку. И для этого вам лучше всего подойдет физическая активность, например, йога, походы, пилатес или что-нибудь еще, что задействует ваше тело и сосредоточит внимание.

Телец - киновечер

Телец, вы известны своей любовью к простым земным удобствам. Вы много работаете в течение дня, поэтому регулярные ночи в одиночестве для восстановления сил необходимы для вашего успеха. Вы предпочитаете собственную кровать или уютный диван, и ничто не является признаком роскоши и удовольствия лучше ночи с хорошей едой, бокалом красного вина и любимым фильмом.

Видео дня

Близнецы - дневник

Близнецы не знают значения слова "расслабиться". Сообразительный и сверхобщительный, вы не любите задерживаться надолго на одном месте. Но когда батарея начинает разряжаться и ваш разум чувствует, что не выдерживает, лучший способ перезагрузиться - это вести дневник. Изложив все свои мысли на бумаге, вы сможете перестать думать о том, что будет дальше, и просто примите момент.

Рак - ночь заботы о себе

Раки - воспитатели, вы известны тем, что заботитесь о других прежде, чем о себе. Но очень важно не забывать выделять и себе немного времени. Остаться дома, где комфортно и спокойно, - лучший выбор для ритуала релаксации. Возьмите любимую маску для лица, примите пенную ванну, послушайте музыку и приготовьте что-нибудь вкусненькое.

Лев - рисование

Львы - энергичные люди, которые любят хорошо проводить время. Вас сложно вытащить из центра внимания, поскольку у вас активный ум, которому трудно успокоиться. Вам нравится притворяться, что вас ничего не беспокоит, но вам чрезвычайно трудно когда-либо полностью расслабиться. Чтобы достичь этого, дайте волю своей творческой стороне, проведя день, наслаждаясь новым ремеслом, таким как рисование или вязание крючком.

Дева - медитация

Девы - перфекционисты Зодиака, поэтому вам не привыкать к стрессу. Ваше внимание к деталям помогает вам продвинуться в жизни, но вам трудно отключить мозг. Вы постоянно думаете обо всем, что вам нужно сделать на работе и в личной жизни. Медитация поможет вашему уму передохнуть. Если поначалу это кажется слишком сложным, что-то увлекательное, например, разгадывание головоломок или новая книга, также может быть формой мысленной медитации.

Весы - поход в музей или кино

Весы очень озабочены балансом в жизни. Вы делаете все возможное, чтобы помочь другим снять стресс, взяв на себя как можно больше. Однако, поскольку вы хотите угодить всем, вы часто слишком распыляетесь. И когда жизнь начинает выходить из-под контроля, займитесь любимыми делами. Поход в художественный музей, в кино или даже на свидание сыграет волшебную роль в снятии стресса.

Скорпион - массаж

Люди обычно считают вас крутым и сдержанным, Скорпион. Однако под поверхностью вы немного напряжены и одержимы. Это не обязательно плохо: вы амбициозны и стремитесь полностью раскрыть свой потенциал. Чтобы расслабиться, побалуйте себя. Закажите день в дневном спа-салоне или запланируйте массаж.

Стрелец - смена обстановки

Стрелец, вы известны своим мастерством плыть по течению. Вы гибки и легко адаптируетесь к новым ситуациям, а это значит, что вы не часто испытываете стресс. Но как путешественник по Зодиаку, если у вас нет свободы, вы начнете чувствовать беспокойство. Итак, что же делать Стрельцу, чтобы расслабиться? Попробуйте изменить обстановку, забронировав отдых или длинные выходные. Смена обстановки поможет вам замедлиться.

Козерог - день для себя

Козерогам трудно расслабиться, возможно, потому, что в вашем списке дел их очень много. Вам нравится методично планировать свои дни, чтобы ни одно мгновение не было потрачено зря. Но время от времени вам нужно побаловать себя. Именно поэтому спа-день, за которым следует поход по магазинам, является идеальным способом расслабиться. В конце концов, зачем такая тяжелая работа, если вы не готовы тратить немного денег на себя?

Водолей - спонтанность

Вы бунтари Зодиака, Водолей. И вы обретаете свой дзен, когда помогаете другим. Однако вы тратите так много времени, пытаясь решить проблемы каждого, что забываете о собственном благополучии. Попробуйте сделать что-нибудь спонтанное, например, сходить на концерт или в новый ресторан. Изменение распорядка дня даст вашему активному разуму столь необходимую перезагрузку.

Рыбы - ванна с пеной

Рыбы, вы известны своим спокойным характером. Некоторые люди могут подумать, что это означает, что вы не испытываете стресса, но это далеко от истины. У вас чувствительная душа, и вы часто принимаете на себя тяжесть окружающего вас мира. А когда все становится слишком хаотичным, вы печально известны тем, что ускользаете в свою собственную страну грез. В качестве лекарства от стресса попробуйте взять любимую книгу и принять горячую ванну. Зажгите свечи, включите свой любимый плейлист и побалуйте себя забавными бомбочками для ванны, которые станут незабываемым ритуалом ухода за собой.

Вас также могут заинтересовать новости: