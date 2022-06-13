Валентина Витторк призывает все знаки Зодиака соблюдать осторожность в этот день.

14 июня в 14:51 произойдет полнолуние в огненном знаке Стрельца. Это событие символизирует активность и развитие. Астролог Валентина Виттрок рассказала, что изменится в этот день.

"Мир входит в ауру полнолуния, где все идет полной чашей: и жизнь, и слезы, и любовь. Стрельцовая Луна 13-го делает позитивный аспект к Юпитеру в Овне и к сильному Марсу. Большой ажиотаж, накал событий и страстей, к тому же 5 планет в своих обителях - время не для расслабления, а для активных действий, но осторожность все таки не помешает", - написала Виттрок на своей странице в Facebook.

Также она подчеркнула, что грядущее полнолуние - время сильной гравитации и, как правило, повышенной аварийности. По ее информации, полная Луна в Стрельце требует справедливости.

Напомним, названы топ-6 самых успешных бизнесменов по знаку Зодиака.

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