По словам эксперта, июнь будет наполнен событиями.

Известный украинский астролог Валентина Виттрок составила прогноз для всех знаков Зодиака на месяц. Эксперт отметила, какие ближайшие даты будут переломными с точки зрения событий, происходящих в стране. Своими предположениями Валентина поделилась на странице в Facebook.

"Так, 4 и 5 июня Луна во Льве приводит в движение ситуации, от которых складывается впечатление эмоциональной распятости. Одну дырку залатал - вылезла вторая. Но такое состояние продлится всего пару дней", - пишет Виттрок

6 и 7 июня - идеальные дни, чтобы проанализировать, сделать выводы и принять правильное решение.

"11 и 12 июня отмечается прохождением Луны по Скорпиону, и опять Луна выступает триггером к соединению Венера - Уран в Тельце и Сатурн в Водолее. Это эмоционально сложное время, так как само соединение Венеры с Ураном может свидетельствовать о разрыве или даже потере любимых, в более легкой форме может проявится резкое охлаждение чувств. Это нехорошие дни для свадеб, зачатия и крупных покупок", - отметила астролог.

Не очень удачной будет дата 29 июня, которая несет в себе негативную энергетику.

"Последующий лунный месяц может вносить много иллюзорного, может окрашивать в чёрные тона события следующего месяца, нарушения моральных законов, давать искушения. Рожденным 29-го июня следует быть внимательными в случаях соблазна другими", - резюмировала Валентина Виттрок.

Напомним, составлен гороскоп на июнь 2022 от Анжелы Перл.

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