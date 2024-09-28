Нынешняя осень принесла с собой энергию нового начала.

Независимо от того, переживаете ли вы конец лета или уже начали доставать кардиганы из шкафа, осень уже официально наступила и принесла с собой перемены для каждого знака Зодиака.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Издание Apartment therapy выяснило у астрологов, что нельзя делать каждому знаку Зодиака этой осенью.

Овен – приносить работу домой

Овны этой осенью почувствуют давление, потому что Плутон, планета общих ресурсов и трансформации, будет находится в их профессиональном и общественном секторе. Этот знак Зодиака почувствует, как работа давит со всех сторон. Хотя и будет искушение, но все же нужно постараться не работать сверхурочно и не решать рабочие вопросы вне офиса. Если были мысли о смене профессии, то сейчас самое время, но не забывайте отдыхать.

Телец – мириться с дружеской драмой

Тельцы, возможно, замечали, что оскорбления и выпады исходят от людей, от которых они меньше всего этого ожидали. Вы можете обратить внимание на то, что некоторые шутки друзей на самом деле не являются шутками. Вам предстоит решить, задевают ли эти друзья ваши чувства непреднамеренно или это замаскированные ненавистники.

Близнецы – пренебрегать заботой о себе

Юпитер, планета изобилия и удачи, вступает в период ретроградности, и это ставит потребности и желания Близнецов во главу угла. Если вы не уделяли должного внимания уходу за собой, то сейчас самое время задуматься о том, чего именно вам не хватает. Периоды ретроградности отлично подходят для размышлений. В этом сезоне найдите время, чтобы подумать обо всем, что вы приобрели в этом году - знания, новые друзья или новое мировоззрение.

Рак – игнорировать свое психическое здоровье

Ретроградный Юпитер нацелился на подсознание Раков, поэтому становится труднее от него отмахнуться - особенно когда жизненные неурядицы кажутся слишком тяжелыми, чтобы решать их в одиночку. Если вы подумывали о том, чтобы найти психотерапевта, то сейчас самое время заняться этим вопросом. Постановка больших целей поможет вам справиться со всем, что подкинет этот сезон.

Лев - придерживаться старых привычек

Для Львов нынешняя осень станет периодом пробуждения. Планета дисциплины, Сатурн, движется в вашу сферу трансформаций, поэтому вам будет сложнее придерживаться старого мышления. Сейчас отличное время, чтобы отказаться от вредных привычек и заменить их более здоровыми. Если вы не сможете сделать это в одиночку, то на помощь придет друг или член семьи.

Дева – отказываться от крупных карьерных целей

Возможно, карьера Дев зашла в тупик, или вам кажется, что вы не получаете заслуженного признания за свою работу. Ретроградный Юпитер побуждает Дев задуматься о своих профессиональных целях. Возможно, настало время попросить о повышении или прибавке к зарплате, или сделать новый крутой поворот в карьере.

Весы - халатно относится к здоровью

Весам не стоит отказываться от приглашений на новую работу или дополнительных обязанностей на старой, если это позволит наладить здоровый режим. Сатурн заставит вас переосмыслить свои ежедневные ритуалы. Вместо того чтобы планировать заботу о себе в соответствии с распорядком дня, попробуйте планировать свой день в соответствии с заботой о себе.

Скорпион - быть легкомысленными с деньгами

В этом сезоне деньги занимают все мысли Скорпионов. С начала сентября Плутон ретроградирует в вашу сферу ресурсов и личных трансформаций. Этот интроспективный период делает осень благоприятным временем для размышлений о финансовом состоянии, в частности, можно скорректировать бюджет. Старые привычки, связанные с тратами, будет сложно отбросить во время обратного движения Плутона, поэтому, если вы не готовы отказаться от подписки на потоковые сервисы, то можете попробовать отказаться от трат в других сферах жизни, чтобы создать подушку безопасности на случай непредвиденных расходов.

Стрелец – держаться за сентиментальные воспоминания

Этой осенью планета жесткой любви Сатурн становится директной с 12 ноября и посещает сектор дома и семьи Стрельцов. Это значит, что тяжелые уроки, которые вы усвоили этим летом, повторятся с удесятеренной силой, и теперь настало время отпустить бремя и горечь, чтобы двигаться дальше. Возможно, настало время порыться в шкатулке памяти и избавиться от некоторых сентиментальных воспоминаний. Также эта осень может стать хорошим временем, чтобы зарыть топор войны.

Козерог – сопротивляться личностному росту

Козероги этой осенью перерастут себя. Ретроградный Плутон направит ваше внимание на расширение разума и самоощущения. Вам следует избегать старых представлений о мире и о том, как вы в него вписываетесь, будь то карьера, то, как вы проявляли себя по отношению к друзьям, или даже то, как вы заботитесь о себе. Этот транзит усложнит привычные действия, но вам придется принять перемены.

Водолей – пренебрегать личной жизнью

Пришло время приобщиться к гедонистическим удовольствиям. Поскольку Юпитер ретрограден в вашей сфере искусства и удовольствий, то это может быть хорошим временем, чтобы принять своего внутреннего художника. Пересмотр старого проекта - отличный способ принять обратное движение Юпитера. Кроме того, возможно, вы захотите уделить внимание знакомствам.

Рыбы – пренебрегать временем наедине с собой

Этой осенью могут произойти серьезные изменения в дружеских отношениях Рыб. Ретроградный Плутон окажется в сфере дружбы и общения, поэтому стоит быть готовым к резким переменам. С другой стороны, Рыбы могут увидить конец дружбы в неожиданной форме. Как бы то ни было, необходимо опираться на себя - это урок самоуспокоения.

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