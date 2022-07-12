Эта информация поможет вам подобрать правильный подход к предмету обожания.

Астрологи раскрыли "слабые" места разных мужчин по знаку Зодиака, через воздействие на которых можно добиться их внимания и чувств.

Овен

Уроженцы данного знака нередко просты и непосредственны. Именно поэтому они ценят в женщинах чувство юмора и заботу.

Телец

Тельцы довольно "домашние". Им важен уют и чувство женской руки.

Близнецы

Близнецы имеют хороший аппетит, поэтому путь к их сердцу лежит через желудок, как бы банально это не звучало. Им нравятся уверенные в себе женщины, которые успешно соединяют роль бизнес-леди и домохозяйки. За это Близнецы готовы щедро отплатить любовью и достатком.

Рак

Эти персонажи очень интересные. Они склонны к творческим натурам, поэтому их сердце могут завоевать креативные, яркие и активные.

Лев

Бескомпромиссные Львы любят заботу и много внимания. Они терпеть не могут, когда им обещают перезвонить и не перезванивают. Поэтому покорить их сердце можно, окутав теплом, заботой и признанием их величия.

Дева

Мужчины-Девы - очень активные и инициативные. Их можно покорить теми же качествами, только в большей мере. Им нравятся женщины, за которыми "не успеваешь".

Весы

Рожденные осенью очень ценят внешнюю красоту. Несмотря на все попытки разрушить стереотипы, Весы в первую очередь смотрят на фигуру и тело, а уж потом на внутренние качества.

Скорпион

Скорпионов сводят с ума романтичные, женственные и мягкие натуры. Они должны быть податливыми, со всем соглашаться и проявлять себя как чистоплотная и ответственная хозяйка.

Стрелец

Покорить мужчину-Стрельца может женщина, которая любит путешествовать и много знает. В его понимании, спутница должна уметь поддержать любую тему для разговора. Тогда она оставит свой отпечаток на его сердце.

Козерог

В любовных отношениях он тянется к женщинам, которые берут на себя обязанности лидера. Нет, это не значит, что Козерог обязательно должен быть подкаблучником. Скорее, ему комфортно, когда кто-то берет ответственность на себя.

Водолей

Водолеям нравятся женщины, которые не ищут легких путей.

Рыбы

Мужчины-Рыбы без ума от домашних, спокойных девушек, которые могут и вкусный ужин обеспечить, и поехать с ним в яркое внезапное путешествие.

Напомним, названы топ-4 знака Зодиака, которым нравятся мужчины постарше.

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