Представители этих знаков столкнутся с неудачами в личной жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут испортить отношения со своими любимыми и близкими людьми на текущей неделе – в период до 9 октября включительно.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Люди, рожденные под ними, столкнутся с неудачами в личной жизни.

Эти знаки Зодиака рискуют расстаться с любимыми

Особенно подвержены в указанный период сезонной депрессии будут Близнецы. Именно это может стать основной причиной их ссор и конфликтов с близкими. Астрологи рекомендуют им думать о хорошем и стараться будить в себе доброту. Тогда у них может получиться избежать серьезных последствий. В противном случае есть большой риск Близнецам, которые состоят в отношениях, остаться одними, а одиноким – отпугнуть потенциального партнера.

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Серьезно поругаться со второй половинкой на текущей неделе могут Скорпионы. Указанный период у них пройдет под настроением выяснять отношения. Осторожные представители этого знака еще смогут сдерживаться, но вспыльчивые Скорпионы наломают дров с вероятностью в 80%.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых обретут счастье в любви на этой неделе.

Также стало известно, представители каких знаков Зодиака смогут скоро улучшить свое финансовое положение.

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