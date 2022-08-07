В список попали Тельцы, Козероги и Рыбы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых могут настигнуть неудачи на следующей неделе – в период с 8 до 14 августа.

В список попали Тельцы, Козероги и Рыбы.

Тельцы

Для Тельцов неделя будет не из легких. Особенно будние дни. Возможно, что ситуация выйдет из-под контроля. Суперлуние в Водолее пробудит худшие качества Тельцов, и все будет казаться ужасным. Но не стоит отчаиваться, в конце недели ситуация должна выровняться.

Козерог

В указанный период Козероги рискуют сами себе устроить неприятности. В это время как раз все будет зависеть от их настроя и веры в себя. О самокритике лучше забыть на неопределенное время, иначе конфликтов, неудач не избежать. Астрологи рекомендуют постараться это время провести с пользой – отвлечься от привычных забот, погрузиться в чтение книги или посмотреть наконец-то давно отложенный сериал.

Рыбы

Рыб всю неделю то и дело будут настигать переживания, сомнения и угрызения совести за прошлые ошибки. Меланхоличное настроение будет преобладать весь период. Важно – взять себя в руки, иначе можно настолько все испортить, пустив ситуацию на самотек, что потом придется долгое время выбираться из этой ямы.

Ранее астрологи назвали главных счастливчиков следующей недели по знакам Зодиака.

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