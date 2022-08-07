В список попали Близнецы, Девы и Скорпионы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых будут максимально заряжены положительной энергией, а потому преуспеют в разных сферах жизни в период с 8 до 14 августа.

В список попали Близнецы, Девы и Скорпионы.

Близнецы

У Близнецов на следующей неделе появятся сразу несколько возможностей прекрасно проявить себя и добиться результатов сразу во всех направлениях. Их ждет удачный период для реализации давно задуманных проектов и планов. Возможны также встречи с новыми людьми, которые могут положительно повлиять на будущее.

Дева

Представители этого знака добьются успеха в любви, на работе и в финансовом вопросе. Для того, чтобы не отпугнуть удачу, звезды советуют Девам немного сдерживать эмоции, которые могут навредить, но при этом быть смелее при принятии важных решений и меньше себя критиковать.

Скорпион

В указанный период Скорпионы будут очень энергичными и целеустремленными, что поможет в делах. Достижению целей поспособствует также их способность концентрироваться и сохранять "холодную голову" даже в самых экстремальных ситуациях. Астрологи рекомендуют ни при каких обстоятельствах не проявлять мягкость, быть даже немного более напористыми, чем обычно.

Ранее астрологи назвали знаки, Зодиака, которые очень скоро влюбятся.

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