Узнайте, для кого звезды готовят хорошие события.

Астрологи составили прогноз на ближайшую неделю для всех знаков Зодиака и назвали главных счастливчиков. К ним относятся Овны, Тельцы и Весы. Что их ждет - читайте в материале.

Овен

В жизни Овнов начинается настоящая "белая" полоса. У них может появиться новая работа или они начнут новые любовные отношения. Все, что в период с 5 декабря запланируют себе Овны, непременно реализуется. Звезды предупреждают о том, что не стоит спешить или поддаваться эмоциям в ответственных ситуациях.

Телец

Представители этого знака Зодиака на этой неделе смогут расслабиться. Вся суматоха, все проблемы и неприятности, которые преследовали их в последнее время, наконец останутся позади. Впереди их ждет легкое выполнение всех обыденных дел, везение в реализации намеченных планов и целей. У них будет хорошее настроение.

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Весы

Весам не стоит переживать о том, что что-то может пойти не так. Астрологи убеждают, что в их жизнь пришло невиданное везение. Можно смело идти и покупать лотерейный билет! Звезды подчеркивают, что на этой неделе смело можно заключать договора, сделки и соглашения - все они будут успешными и прибыльными.

Также звезды советуют Весам расслабиться и никуда не спешить - все идет так, как должно идти.

Напомним, астролог предупредила три знака Зодиака об опасности в декабре.

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