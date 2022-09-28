Астрологи назвали шесть самых опасных дней в октябре 2022 года. В эти дни стоит быть максимально острожными и придерживаться определенных правил, чтобы не наткнуться на неприятности.
Можно сказать, что особенностью октября как раз и станут эти шесть дней, все они будут сконцентрированы в конце месяца.
Самые опасные дни октября 2022
22 октября
Этот день отметится опасным аспектом Венеры и Солнца. Лучше всего будет отказаться от необдуманных поступков, а также стараться не провоцировать скандалы.
23 октября
С этого дня Венера начнет терять свои силы и будет лишать нас удачи. Как следствие – многие почувствуют лень, желание ничего не делать, или же вовсе переложить ответственность на других.
25 октября
В этот день есть риск спровоцировать события в любовной сфере, которые будут необратимыми. После того, как это случится, всем останется только смириться.
28 октября
Начиная с этого дня, многие почувствуют, как теряют вдохновение, начатые планы вряд ли будут закончены.
29 октября
В этот день больше всего стоит опасаться путешествий и спонтанных поездок на любых видах транспорта.
30 октября
В предпоследний день октября стоит уговорить себя ни в коем случае не делать в спешке выводов или же вкладывать куда-либо деньги.