Опасніе дни октября будут сконцентрированы в конце месяца.

Астрологи назвали шесть самых опасных дней в октябре 2022 года. В эти дни стоит быть максимально острожными и придерживаться определенных правил, чтобы не наткнуться на неприятности.

Можно сказать, что особенностью октября как раз и станут эти шесть дней, все они будут сконцентрированы в конце месяца.

Самые опасные дни октября 2022

22 октября

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Этот день отметится опасным аспектом Венеры и Солнца. Лучше всего будет отказаться от необдуманных поступков, а также стараться не провоцировать скандалы.

23 октября

С этого дня Венера начнет терять свои силы и будет лишать нас удачи. Как следствие – многие почувствуют лень, желание ничего не делать, или же вовсе переложить ответственность на других.

25 октября

В этот день есть риск спровоцировать события в любовной сфере, которые будут необратимыми. После того, как это случится, всем останется только смириться.

28 октября

Начиная с этого дня, многие почувствуют, как теряют вдохновение, начатые планы вряд ли будут закончены.

29 октября

В этот день больше всего стоит опасаться путешествий и спонтанных поездок на любых видах транспорта.

30 октября

В предпоследний день октября стоит уговорить себя ни в коем случае не делать в спешке выводов или же вкладывать куда-либо деньги.

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