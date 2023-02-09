Быть родителем - очень сложно. Но у двух знаков Зодиака это отлично получается от природы.

Рассказываем о знаках Зодиака, чьи представительницы идеально исполняют роль мамы. Речь идет о Львах и Девах.

Лев

Львы с ранних лет знают, что они хотели бы встретить прекрасного принца, выйти замуж, родить ребенка (лучше двоих или троих). Именно поэтому на подсознательном уровне они готовятся к материнству еще задолго до того, как осознанно примут это решение.

Мамы-Львы - очень заботливые и ответственные. Эти качества не пропадут даже со вторым, третьим и последующими детьми. В общении с каждым наследником они находят свою особую тональность, поэтому часто являются для деток лучшим другом.

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Дева

Дева - довольно мудрая женщина. Чаще всего Девы заводят детей во взрослом осознанном возрасте, уже имея под ногами твердую "почву" в виде устойчивого материального положения. Иногда Девы балуют своих детей, пытаясь дать им все, чего не получили в своем детстве, однако в проблему это не перерастает - они знают меру.

Изюминкой Дев как мам является умение давать детям достаточно свободы. Именно поэтому их наследники и наследницы часто рано становятся самостоятельными, но это никак не мешает их развитию и не является проблемой.

Напомним, названы лучшие отцы по знаку Зодиака.

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