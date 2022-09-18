Проверьте, есть ли вы в списке баловней судьбы.

Астрологи составили список знаков Зодиака, которым очень повезет в октябрре 2022 года. Второй месяц осени обернется для них большим счастьем.

Лев

Львы смогут реализоваться в профессиональной деятельности. Им удастся не только увеличить свой доход, но и занять должность, о которой они давно мечтали. Октябрь подарит им наслаждение от славы, признание и обретения нового статуса. При этом астрологи советуют слишком не задирать нос, а работать себе на благо.

Стрелец

Стрельцов также ждет успех на работе. Эти талантливые люди смогут заручиться поддержкой руководства и добиться новых высот. Повышение зарлпаты порадует представителей этого зодиакального созвездия, так как они смогут реализовать свою давнюю мечту, на которую ранее могло не хватать финансов.

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Дева

А вот Девам повезет на любовном поприще. Вы найдете баланс между работой и личной жизнью. Чтобы наладить отношения с любимым человеком, вам нужно отправиться хотя бы в маленький отпуск. Проведите время вместе, насладитесь друг другом. К концу октября вы можете узнать о пополнении в семье.

Напомним, ранее астролог рассказал, кому октябрь 2022 года принесет настоящие золотые горы.

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