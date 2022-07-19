По словам эксперта, над Харьковом нависла серьезная опасность.

Астролог Ангелина Вакулина сообщила, что над Харьковом нависла серьезная опасность. По ее словам, этот город ждут большие разрушения. Оккупанты не оставят его в покое в ближайшее время.

"По Харькову ситуация аналогична Мариуполю, по разрушениям. То что я вижу, это больно. Земля и руины. Если будет куда возвращаться, то не раньше лета 2023 года", - написала астролог на своей странице в Instagram.

Она добавила, что есть и несколько городов, которые в ближайшее время будут деоккупированы. И это Херсон и Мелитополь. Также переживать не стоит и Киеву.

"Оккупированные территории будут отбивать осенью. А вот Киев выстоит обязательно", - сказала астролог.

Напомним, ранее астролог назвала дату, когда в Украине закончится ракетный террор. По словам эксперта, ситуация изменится ближе к зиме. Осенью ВСУ начнут отвоевывать наши территории, а уже в декабре будет перелом в войне.

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