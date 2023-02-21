Астролог Ольга Медвецкая предупредила об опасности новых атак с воздуха в период с 21 до 24 февраля включительно.
"Напряженный аспект между Меркурием и Ураном предвещает нам опасность со стороны воздуха 21.02 (может быть +/- 3 дня)", - отметила она.
Одновременно с этим будет действовать гармоничный аспект Меркурия от Марса, что дает возможность заключения благоприятных договоренностей относительно оружия или в целом ведения военных действий, спрогнозировала астролог.
"Гармоничный аспект от Плутона до Венеры свидетельствует о продолжающейся на этой неделе мощной поддержке энергетической сферы, а также возможных новых договоренностях относительно той же поддержки по энергетике и экономике", - добавила Медвецкая.
Новое наступление на Киев - прогноз астролога
Что касается вероятности повторения Россией наступление на Киев до конца текущей недели (26 февраля), то Медвецкая прогнозирует следующее:
"Ближе к концу недели такой риск снизится. Однако, глядя на общую картину на небе, я не думаю, что такое покушение будет".
Ранее ведический астрологВладимир Бадиян дал прогноз относительно того, сколько будет длиться война в Украине. Он заявил, что война может закончиться аж в 2025-м году.