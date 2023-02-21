Он предсказывает, что в 2023 году будет "начало конца войны".

Ведический астролог, хиромант, нумеролог Владимир Бадиян дал прогноз относительно того, сколько будет длиться война в Украине. В интервью YouTube-каналу PeopleLife он заявил, что она может закончиться аж в 2025-м году.

Астролог уточнил, что речь идет о вялотекущей войне, то есть интенсивных боев не будет. "А острая военная фаза должна закончиться в этом, 2023-м году... Самая важная и решающая фаза (возможно, это даже будет начало переговоров) с конца марта начнется. Тогда начнутся и большие завоевания", — говорит Бадиян.

По его словам, с 12 февраля 2023 года начался переломный момент в этой войне, он продлится до 23 марта. Нумеролог предсказывает большие завоевания ВСУ до конца весны, им удастся отбить некоторые оккупированные сейчас территории, скорее всего, речь идет о юге Украины.

Астролог говорит, что у некоторых деоккупированных территорий еще несколько лет может быть "особый статус". Возможно, даже до 2029 года. Что касается Крыма, результат будет в 2023-м.

Ранее астролог Валентина Виттрок прогнозировала, что 2023-й год будет полон феноменальными и исключительными событиями. Активная фаза войны в Украине иссякнет до весны, заявляет она.

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