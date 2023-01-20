С самого начала февраля украинцы будут чувствовать напряжение, говорит астролог.

Астролог Альбина Пономаренко дала прогноз на февраль 2023 в Украине и ответила на вопрос, чего ждать к годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Начнется февраль с провокаций, взрывов, рассказала астрологический эксперт в интервью YouTube-каналу "Прогноз". В то же время есть очень сильный и прогрессивный аспект на 10 февраля.

Пономаренко напомнила, что 3-го февраля в Киеве пройдет саммит ЕС, поэтому накануне, 1-го и 2-го числа, Россия может устроить обстрелы, чтобы сорвать его. Период с 12 по 18 февраля напряженный, но в это время Украина может услышать информацию о какой-то международной помощи и об определенных победах на фронте.

С 18-го числа ожидаются хорошие новости для народа Украины, утверждает Пономаренко. Вероятны известия об освобождении определенных наших территорий. А накануне годовщины полномасштабной войны будут очень напряженные дни, карты Таро указывают на опасность и сильные обстрелы.

25-27 февраля тоже тяжелый период, но ВСУ готовы к любому развитию событий, даже к провокациям в виде наступления из Беларуси.

"Это будет очень сильный бой. И возможно, он будет последним или предпоследним. Потому что еще будет март, мы будем выходить на финишную прямую этой войны", — так в целом охарактеризовала астролог февраль 2023-го года.

Ранее экстрасенс и ясновидящая Мария Тихая дала прогноз для Украины на январь и февраль 2023-го года, их она назвала опасными периодами.

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