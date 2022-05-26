Под угрозой Донбасс и столица.

Таролог Елена Бюн составила предсказание для городов, которые будут обстреливать больше всего. Специалист рассказала, что в городах Донецкой области в ближайшее время ситуация будет крайне напряженной, однако карты говорят о том, что будет предоставлена определенная помощь украинским военным.

Так, Бахмут, согласно прогнозам Бюн, в ближайшее время будет под обстрелом российским оккупантов. Бомбить будут по городу и окрестностям ракетами.

Еще один город, который в опасности - Днепр. Вместе с тем карты говорят, что небезопасно и рядом - в Каменском, Марганце, Покровске.

"Опасность 50 на 50. Будем надеятся, что ПВО сработает. Продолжаются хитрые, но безуспешные попытки договориться с властями, которые ни к чему не приводят. Попытка давления, попытка воздействия нехорошим методом. Карты говорят о том, что все нехорошие планы по Днепру - невыполнимы. Днепр ждет "выздоровление" и обновление той ситуации, в которой он сейчас находится", - подчеркнула таролог Елена Бюн.

"Днепр - это Украина. Днепр стоял, стоит и будет стоять под украинским флагом", - резюмировала специалист.

Также таролог отметила, что Киеву и Киевской области грозит опасность ударов с воздуха. Однако она добавила, что столица постепенно оживает.

"Все больше людей будет возвращаться в Киев. Ситуацию будут контролировать. То, что касается опасности с воздуха - несмотря на жесткий контроль, есть возможность того, что может прилететь. Неожиданный прилет", - объяснила Бюн.

"Киев, не пренебрегайте воздушной тревогой, потому что опасность есть", - отметила эксперт.

Напомним, астрологи выделили топ-4 самых умных знака Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: