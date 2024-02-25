В их жизни все начнет налаживаться.

Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН назвал главных счастливчиков марта. По его словам, повезет не всем, но есть несколько представителей зодиакальных созвездий, которые сорвут куш во всех сферах жизнедеятельности.

Рак

Ракам очень повезет в профессиональной сфере. Они могут пробить важную стену и получить вознаграждение за терпение и труд. Конец месяца может принести хорошие новости в области финансов. Кроме того, весь месяц Раки будут на позитиве, что принесет им и хорошее романтическое настроение. Важно идти на компромиссы, а не прятать голову в песок в отношениях с партнерами.

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Весы

У творческих Весов больше нет нужны сдерживать свои порывы, особенно в первой половине месяца. Это качество принесет им потрясающий финансовый успех и новые знакомства и связи. На любовном фронте тоже все будет складываться хорошо, у женщин есть возможность забеременеть. В работе проявляйте трудолюбие и настойчивость. В плане денег все будет хорошо, если вы будете более осмотрительными и не будете рисковать.

Козерог

В марте Козерог может смело идти к своей цели. В личной жизни у них все будет стабильно. Более того, вы вновь можете расжечь искру в отношениях с партнером. Гоните прочь пессимизм, побалуйте себя чем-то приятных, бодритесь и занимайтесь спортом. Обязательно сходите на массаж.

Рыбы

У Рыб появится шанс многое изменить в своей жизни, особенно во второй половине марта. Все будет проходить как по маслу. Больше развлекайтесь, заводите друзей и покровителей. Их помощь будет бесценна. В работе принимайте решения, опираясь на интуицию, а также взвешивайте все за и против. Кроме того, у вас есть большие перспективы в финансовых вопросах. В личной жизни будьте целеустремленными. Свободные Рыбы могут создать семью.

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