В этом списке оказался гордый Лев.

Четыре знака Зодиака оказались в списке самых непокорных мужчин. Они не привыкли прогибаться ни под судьбу, ни под женщин. Поэтому часто с ними бывает сложно.

Овен

Сломать Овна невозможно, ведь он очень упрямый и независимый. Он привык всего добиваться самостоятельно и ценит свою свободу. Поэтому женщине стоит всегда идти за ним, не опережая и не пытаясь прогнуть его под себя. В противном случае этот мужчина уйдет от женщины, которая не способна сосуществовать с его лидерством.

Лев

Лев - один из самых бесстрашных знаков Зодиака. Их напугать практически невозможно, поэтому они всегда чувствуют себя на вершине. Львы ни при каких обстоятельствах не позволят собой командовать. Да и вряд ли кто-то рискнет, глядя на их статус.

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Скорпион

Скорпионы умеют создавать видимость того, что кому-то подчинились. Чаще всего они делают это ради каких-то собственных целей. Но вам стоит быть на чеку, ведь Скорпионы с легкостью могут запудрить вам мозги. Не теряйте рядом с ними рассудок, чтобы потом не было мучительно больно от разочарования.

Bодолей

Водолеи очень ценят свою свободу, поэтому их считают одиночками. Если в работе они еще могут уступить, то в личных отношениях - никогда. Чтобы сохранить с ними некую романтическую нить, вам нужно быть для него в первую очередь другом, с которым хорошо и уютно.

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Автор: Диана Могилевич