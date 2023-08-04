В секонд-хендах всегда можно найти хорошие детские вещи, но отстирать с них дезинфектор - задача непростая.

Носить подержанную одежду - давно уже не стыдная привычка, а даже тренд, ведь с каждым годом секонд-хенды набирают все больше популярности. Вещи покупают там и для взрослых, и для детей, но не каждая мамочка знает, нужно ли стирать детские вещи после покупки и как это правильно делать.

Нужно ли стирать одежду после секонд-хенда - точный ответ

Педиатры утверждают, что очищение детских вещей после покупки в "секонде" обязательно, ведь абсолютно все товары там обрабатываются специальным дезинфектором. Формальдегид - опасное вещество, которое "убивает" любые бактерии, но, оказываясь на коже, вызывает раздражение, сыпь, зуд и аллергию. Те мамочки, которые размышляют, можно ли не стирать вещи после секонд-хенда, имеют все шансы вскоре отправиться со своим ребенком прямо к врачу.

Как убрать запах секонда с детских вещей - эффективный метод

Опытные хозяюшки делятся советом, в чем замочить одежду из секонд-хенда, чтобы избавиться от следов формальдегида и неприятного запаха. Для этого оптимально использовать медицинский нашатырный спирт. Вам нужно:

Видео дня

налить в тазик 5 л теплой воды;

добавить 50 мл аммиака;

замочить вещи на 1-2 часа;

достать, сполоснуть и полностью высушить.

После этого детскую одежду можно постирать в машинке с использованием специального порошка. Также подойдет и ручная стирка - в качестве дополнительного способа очищения мы рекомендуем вам воспользоваться хозяйственным мылом.

Прополощите вещи в растворе (на 5 л воды 1 ст.л натертого мыла), а затем несколько раз промойте под проточной водой, чтобы удалить остатки средства.

Ранее мы говорили о том, как стирать детские вещи правильно.

Вас также могут заинтересовать новости: