Не всегда при заложенности уха необходимо бежать в аптеку. Часто помогают несколько элементарных манипуляций.

С наступлением осени особенно донимают сезонные болезни. Если на некоторые симптомы можно закрыть глаза, то боль в ухе далеко не всегда можно проигнорировать, особенно, если эта боль приносит дискомфорт и ухудшает слух.

УНИАН рассказывает, что делать, если заложило ухо.

Довольно часто избавиться заложенности в ухе помогают несколько элементарных манипуляций, а не медикаменты. Не стоит забывать и о народных способах. Рассмотрим все способы поподробнее.

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Заложило ухо: что делать

Иногда случается, что ухо заложило, но не болит. В таком случае помогают несколько дыхательных движений. Не все знают, что существует два маневра от заложенности уха:

маневр Вальсальвы: закройте рот и зажмите ноздри, с силой выдохните, но не позволяйте воздуху выходить через рот или нос;

маневр Тойнби: закройте рот, зажмите ноздри и проглотите.

Если в ухе нет активного воспалительного процесса, заложенность мигом пройдет. Особенно эти способы подойдут, если заложило ухо воздухом, водой, серой или после сна. По словам врачей, эти два маневра имеют почти одинаковую эффективность, поэтому пользуйтесь.

Что делать, если заложило уши при простуде?

Заложенность уха при простуде бывает разной. Иногда она сопровождается болью, обычно довольно резкой, а иногда больной почувствует лишь симптомы заложенности из-за насморка.

Попробуйте открыть евстахиевы трубы. Умышленное зевание, глотание или жевание жвачки может помочь вам разблокировать уши, особенно, если основная причина заложенности ушей не аллергия или инфекция.

Заложило ухо, а аптека далеко: как вылечить народными средствами

Попробуйте закапать минеральное, оливковое или детское масло в заложенное ухо, предварительно подогрев его. Следите, чтобы масло не было слишком горячим, проверив его на запястье. Держите голову наклоненной в течение 10-15 секунд.

Повторяйте манипуляцию несколько раз в день в течение 5-ти дней, пока не почувствуете, что заложенность уха проходит.

Заложенность уха не проходит несколько дней? В ухе могла сформироваться серная пробка. Стоит попробовать промывание уха. Это достаточно легкая процедура у врача, но ее можно сделать и дома при условии предварительного размягчения серы.

Положите теплый компресс на ухо, или примите горячий душ не менее 5-10 минут. Это может помочь проникновению пара в слуховой проход и принесет облегчение.

Если из уха вытекает жидкость неприятного запаха, боль не усиливается, вы чувствует шум в ухе или стремительно теряете слух - обращайтесь к врачу немедленно. С такими симптомами самостоятельно не справиться.

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