Что делать, если стиральная машина перестала работать во время стирки или не включается вообще - узнайте в материале УНИАН.

Поломка бытовой техники - ситуация не критическая, но неприятная, ведь это означает, что устройству необходим ремонт. К счастью, в некоторых случаях можно обойтись без мастера, а починить неисправность самостоятельно. УНИАН расскажет, что делать, если не включается стиральная машинка.

Ранее мы говорили о том, что чаще всего ломается в стиральной машине и как это исправить.

Стиральная машина не включается, индикаторы светятся одновременно

Первый случай - это нежелание техники приступать к работе, но при этом есть подсветка индикаторов, причем они все одновременно мигают. Причина - вышла из строя плата управления. Чаще всего, так случается при регулярных перепадах напряжения, в результате чего плата просто сгорает.

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Для того, чтобы починить плату, вам нужно вооружиться паяльником и выполнить некоторые действия:

выключить стиралку из розетки;

снять крышку корпуса;

достать лоток дозатора;

открутить все шурупы, которыми закреплена плата управления;

сфотографировать плату, чтобы потом правильно ее установить обратно;

достать панель, отсоединив провода;

разжать пластиковые защелки и достать плату.

Далее вам нужно провести визуальный осмотр и найти перегоревший элемент, снять его и заменить новым с помощью паяльника. Будьте осторожны при работе с паяльником - без определенных навыков обращения с этим инструментом лучше им не пользоваться.

Не включается стиральная машина, индикаторы не светятся

Второй случай - когда стиралка не включается, при этом не "горят" индикаторы и датчики. Вариантов поломки в таком случае может быть два:

поврежден шнур питания от электросети;

вилка шнура вышла из строя.

Если провод не лопнул и не треснул, находится в целости и сохранности, а вилка шнура не имеет поврежденных контактов внутри, то, увы, вам придется обратиться к мастеру - сами вы такую поломку не почините.

Что делать, если машинка не начинает стирку и не блокирует дверцу

Третий случай характерен отсутствием блокировки дверцы люка и отказом устройства начинать работу. Осмотрите дверцу - возможно, разболтались петли и фиксирующий язычок не достает до отверстия. Исправить это просто - подкрутить отверткой болты. Такой же метод поможет, если разболтался и фиксирующий язычок, но вам придется разобрать люк, чтобы его отремонтировать.

Иногда поломка случается в плане электрики - в таком случае вы не услышите характерного щелчка, а в бак не будет набираться вода. Первая причина - поломка устройства блокировки люка или электрического модуля. УНИАН рекомендует вызывать мастера - самостоятельно решить такую ситуацию очень непросто.

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