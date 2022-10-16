Обычная пищевая сода способна снизить кислотность вина и не только.

Бывает, выбирая вино незнакомой марки, не всегда удается угадать, каким оно окажется на вкус – не слишком ли кислым? И в том случае, если напиток в итоге вас расстроил, вам точно не помешает узнать, как убрать кислоту из вина.

Ставить крест на напитке не стоит, ведь такой простой прием, как добавление соды в вино, вполне способен спасти ситуацию.

Что делать, если кислое вино

Не все знают, что обычная пищевая сода может значительно снизить кислотность вина.

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По словам экспертов, многие производители вина давно пользуются этим приемом. Когда напиток получается очень кислым, в него добавляют небольшое количество соды – всего четверть чайной ложки на литр вина.

Ни в коем случае не злоупотребляйте, так как большее количество соды может окончательно испортить вкус напитка.

Зачем добавлять соду в вино

Если же вас интересует, как отличить настоящее вино от подделки, то вам тоже может помочь пищевая сода. Она не только способна нейтрализовать кислотность вина, но и зачастую используется для проверки его качества.

Для эксперимента плесните в чистый стакан небольшое количество вина и добавьте в него чайную ложку соды. В том случае, если напиток не изменил свой цвет, он поддельный. Натуральное вино при добавлении соды становится синим.

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