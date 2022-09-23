Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что жарка яиц является самым вредным способ их приготовления.

Яйца - один из самых распространенных вариантов завтрака, да и вобще перекуса, и казалось бы какой вред от куриных яиц?

Однако, по словам специалистов, куриные яйца вред таки могут нанести. К тому же, они назвали самый вредный способ приготовления яиц. По данным экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании, жарка яиц является самым вредным способ их приготовления. Вот почему вредно есть яйца каждый день.

А если вы задаетесь вопросом о том, какой вред от вареных яиц, отвечаем - никакого. Однако эксперты советуют варить яйца без добавления соли. То есть, по сравнению с жареными, вареные яйца вреда не наносят.

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Также людители яиц и здорового питания, наверняка, задавались вопросом - что будет если каждый день есть яйца. Ответ на этот вопрос довольно прост - в день здоровый человек может съедать до двух-трех яиц. Теоретически в неделю можно съедать десять яиц и больше. Но лучше, чтобы их было не более пяти-шести.

От вареных куриных яиц - польза и никакого вреда - одно-два яйца на завтрак позволят нарастить мышечную массу: яичный белок усваивается проще, чем мясной. Вы укрепите нервную систему и сбросите вес.

При этом, следует всегда помнить о вреде яиц для печени, если у вас с этим органом не все в порядке. Кроме того, польза яиц для пожилых людей будет не такой заметной, если у них повышен холестерин. Также не следует частить с яйцами, если у вас панкреатит, проблемы с печенью и желчным пузырем и иногда гастрит.

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