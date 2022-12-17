Употребление мяса обеспечивает организм аминокислотами, которые нельзя получить из растительной пищи.

Мясо входит в дневной рацион большого количества людей. Благодаря ему организм получает натрий, фосфор, калий, магний и железо. Однако не многие знают все особенности видов мяса.

УНИАН расскажет, в каком мясе больше пользы, а какое мясо самое вредное для здоровья.

Ранее мы говорили о том, как размягчить мясо быстро в домашних условиях.

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В каком мясе больше пользы - виды и нюансы

В мясных продуктах содержится много железа, необходимого для образования гемоглобина и избежания анемии. Как же сделать правильный выбор? Рассмотрим виды самого полезного мяса:

Крольчатина. Мясо кролика зачастую выбирают те, кому необходимо придерживаться диеты. Оно хорошо усваивается организмом, и, что важно, не приводит к дискомфорту в кишечнике. Кроме того, крольчатина содержит большое количество белка. Индюшатина. В мясе индейки содержится много витаминов и минералов. Оно способствует здоровью костей и суставов, а также активирует метаболизм. Курятина. Куриное мясо содержит большое количество белка и фосфора. При этом оно низкокалорийное, поэтому подойдет тем, кто имеет проблемы с ЖКТ. Телятина. Это еще один вид диетического мяса, содержащего большое количество белка и маленькое - жира. Оно богато фосфором, магнием, калием, селеном, цинком, витаминами группы В, витамином D и железом. Также считается, что это самое полезное мясо для мужчин.

Обычно низкокалорийное белое мясо рекомендуют детям и людям зрелого возраста.

Какое мясо самое полезное для детей - рекомендации

Ответ на вопрос, какое мясо самое безопасное для детей, давно дали диетологи. Они советуют давать детям мясо кролей, цыплят и индейки. Крольчатина и индюшатина практически не содержат холестерина.

В то же время в гусятине, утятине и жирной свинине есть большое количество трудноусвояемых жиров, поэтому их давать детям не рекомендуют.

Какое мясо самое не полезное, а вредное

Французские ученые считают, что наибольший вред организму человека может принести свинина, если в день съедать порцию весом более 160 г. Все из-за того, что в этом мясе содержится гормон роста, который провоцирует воспаления и набухание тканей.

Отметим, что при необходимости соблюдения диеты стоит опираться на советы врачей, специализирующихся в этом вопросе.

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