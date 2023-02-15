Немногие женщины знают, что делать, если руки сухие и шершавые, какие могут быть причины и чем мазать руки в таком случае.

Из-за чего сохнут ваши руки? Из-за чего кожа на них шелушится, иногда трескается? Почему руки временами начинают невыносимо чесаться, и этот зуд может длиться несколько минут, а то и несколько дней?

УНИАН отвечает, что делать, если руки сухие и шершавые. А для тех, у кого постоянно трескаются губы, у нас есть тоже несколько советов.

Одной причины, скорее всего, нет - мы живем в стране с очень плохой экологией. Мы живем в стране, где большинство людей могут себе позволить не слишком дорогое питание из супермаркетов, чье качество определенно влияет на наш организм. В этой статье мы пройдёмся по самым ключевым причинам сухости рук. Скорее всего, ваша проблема кроется в ряде факторов, потому вам придется какие-то из нижеперечисленных причин или устранить, или свести к возможному минимуму.

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Очень сухие руки из-за воды

Мы пьем плохую воду. И мы моемся в плохой воде. Большинству из нас не повезло жить в частном секторе с насосом и водой, поступающей со скважины. Водопроводная вода хлорированная, при этом плохо очищенная. Она течет по трубам, проложенным в 50-х-80-х годах, и на этих трубах столько ржавчины и отложений, что, скорее всего, ваша водопроводная вода будет сушить руки, да и не только руки. Качество воды варьируется от города к городу и от района к району. Но заварите в алюминиевой посуде пару раз воду и посмотрите, какой на ней будет осадок. Если вы пьёте воду из крана, вся эта грязь оседает не на стенках кастрюли, а в вашем организме.

Поэтому первый шаг - постараться пить бутилированную воду. Чаще всего, она хорошей очистки. Вы можете отнести воду на водоканал, чтобы там провели тест и выдали заключение о её чистоте, но есть и альтернативный вариант - устроить проверку в домашних условиях. Достаточно точно так же закипятить бутилированную воду, дать ей выкипеть и посмотреть, что осталось на стенках посуды. В 95% случаев разница по сравнению с тем, что течет у вас из крана, будет разительной.

Шершавые и сухие руки - причины в моющих средствах

У вас аллергия на бытовую химию? Добро пожаловать в клуб, где посудомоечные средства, стиральные порошки, мыло твердое и жидкое смотрят на вас, как удав на кролика. Химические домашние средства очень часто берут на себя роль зачинщика аллергических процессов.

Представим худший вариант, что на вас возложены домашние дела и перепоручить их некому, что делать? Первое, очевидное - свести контакты к минимуму. Скорее всего, у вас уже есть стиральная машинка, но если находятся вещи, стирать которые нужно руками - воспользуйтесь ногами. Серьезно, набирайте в таз воду, опускайте туда ноги и делайте то же самое, что делали бы руками, обычно на конечный результат ного-стирка не влияет.

С посудой сложнее, и самым простым выходом будет, конечно, посудомоечная машина. Но этот тип бытовой техники довольно капризен, требует таблеток не самых дешевых, расходует кучу электроэнергии, а результат бывает таков, что приходится перемывать до половины посуды. Так что, если вы будете мыть руками, самый простой лайфхак - дать посуде накопиться, потом залить ее самой горячей водой, какая у вас способна течь, и дать пище откиснуть минут 15. После этого мыть тарелки будет гораздо проще и быстрее, а это как раз ваша цель - свести контакт с водой и химией к минимуму. Есть люди, которые используют для мытья посуды резиновые или медицинские перчатки. Это, разумеется, убережет вас от нежелательного контакта с водой или химией, но имейте ввиду, что вам придется избегать попадания воды за перчатки, и что надевать их желательно не дольше чем на 5-10 минут. Если времени пройдет больше, вашим рукам будет устроен парниковый эффект, они просто начнут преть и потеть, при потении из рук уходит влага. А влага - как раз то, что сохраняет ваши руки в целости.

В любом случае, и после стирки, и после мытья посуды как следует сполосните руки, чтобы на них не осталось химии, а потом помажьте питательным кремом. О том, какой именно крем выбрать, расскажем ниже. Для мытья рук запаситесь детским или просто хорошим нежным мылом, никаких агрессивных антибактериальных товаров - вместе с бактериями они смоют весь естественный защитный слой.

Сухость кожи рук из-за пыли

Бытовая пыль и наличие домашних животных - серьезные раздражители. Кошачья перхоть - очень сильный аллерген. Пыль влияет на то, как вы дышите, на состояние вашего организма, и, конечно, на вашу кожу.

Поэтому если у вас в доме пыльно или есть животные, вам нужно обязательно:

Регулярно делать влажную уборку и протирать не только полы, но также и шкафы, тумбочки, столы. В общем, всё, что можно протереть - нужно протереть.

Купить робот-пылесос, который будет ездить и собирать пыль в течение дня, пока вы на работе или заняты другими делами. Желательно его брать с функцией влажной уборки, но и обычный сойдет.

Купить сушильную машину, которая после стирки будет не только сушить вещи, но еще и выдувать всю пыль из вашей одежды.

Момент с машинкой очень важен - огромное количество пыли находится непосредственно на вас. Одежда, спальные принадлежности - одеяло, наволочки, подушки, пододеяльники. Вы даже не представляете, насколько большое количество пыли оседает внутри и снаружи таких предметов быта.

Если вы купите сушильную машинку, то после первого сеанса работы сможете проверить "пылесборник" - думаю, будете в шоке от того, какие комья пыли там собрались, и что этим всем вы дышали годами. Приятным бонусом станут ощущения от самих вещей, на ощупь они каждый раз будут как новые. Заодно сможете провести тест, встряхнув на свету две вещи, одну просто после стирки, и вторую после стирки и сушки, и посмотреть, какое количество пыли из каждой выходит.

Постарайтесь максимально избавиться от "пылесборников". Если у вас есть на стене или на полу ковёр, он гарантированно будет и собирать, и генерировать огромное количество пыли, возможно, стоит от него отказаться. Если вы живёте в доме с паркетом, который не лакирован, в щелях будет копиться пыль - лучше постелить ламинат или хотя бы линолеум. Он и сам не генерирует пыль, и с него гораздо проще ее собирать влажной шваброй. Если вы живете в помещении с книгами, не помешает их держать в застеклённом шкафу. Если возможности переставить книги в такой шкаф или переместить их в другую комнату нет - оберните в стрейч-пленку. Кстати, так и сами книги гораздо лучше будут сохраняться, потому что на них не будет воздействовать пыль и воздух.

Сухость между пальцами рук от курения

К сожалению, сигареты, как сочетание продуктов горения с никотином, очень сушат кожу. Попробовать перейти на альтернативные способы куренния и брать в руки не сигарету, а какой-то из электронных заменителей, имеет смысл. Смотрите сами по ценовому диапазону, вкусовым ощущениям, размерам, удобству использования и т.д. Почти все производители таких девайсов дают вам бесплатный пробный период, но можно попросить попользоваться у коллег или родственников, заодно разузнав нюансы. Смысл только в том, чтобы отказаться от курения обычной сигареты, дым табака сушит кожу сильнее всего (в крайнем варианте - пробовать комбинировать обычные и электронные).

Сухие руки от острой пищи

На этом месте всех любителей соусов "Табаско", "Мамы Зулы", острой аджики, корейского рамена и красного перца просим покинуть помещение. В некоторых случаях острая пища играет ключевую роль в вашем раздражении. Если вы любите и часто употребляете в пищу острые соусы, горчицы, кетчупы, перец и так далее, и при этом у вас сохнет и трескается кожа - прекращайте или старайтесь в этом себя ограничивать. Переходите на менее жгучие виды соусов и приправ, для того, чтобы их влияние на организм было не таким заметным.

Очень сухие руки - чем мазать можно и нельзя

Если у вас стоят на полке крема из супермаркетов с внушающей доверие надписью "Увлажняющий" в ценовом диапазоне примерно от 30 до 130 гривен, и вы пытаетесь ими облегчить свои проблемы с руками, вам нужно сделать следующее:

взять пакет;

достать все тюбики и баночки;

положить тюбики и баночки в пакет;

пакет выкинуть в мусорку и навсегда забыть о том, что такие крема могут вам помочь.

Нельзя пользоваться обычными косметическими кремами. Косметические крема потому и называются косметическими. Они маскируют ваши проблемы, а не помогают их побороть. Такие средства могут в какой-то мере облегчить процессы, но также способы и усугубить. Да, эти крема не дают пыли въедаться в вашу кожу и сушить её, но очень часто и позволяют вашим рукам дышать, просто обволакивая их жирной плёнкой. В результате этого происходит парниковый эффект. Ваши пальцы начинают потеть, но влага из-за плёнки не испаряется, и это может привести к самым неожиданным последствиям, например, дисгидрозу, когда на коже появляются маленькие водянистые пузырьки, которые будут чесаться, лопаться, в итоге кожа станет только суше, а зуд усилится. Потливость тут является фактором не решающим, но отягчающим.

Потому не давайте своим рукам потеть под кремами и не покупайте для профилактики обычные, вам подойдут только медицинские крема или действительно увлажняющие и впитывающие косметические, но они обычно и стоят как медицинские. Лучше всего перед выбором крема проконсультироваться с врачом, какой именно у вас тип кожи и какой крем вам лучше всего подойдёт.

Сохнут руки из-за стресса и бессонницы

Постарайтесь поменьше нервничать, переживать и накручивать себя. Многие воспаления начинаются в стрессовые периоды. И обеспечьте себя регулярным полноценным сном. Важно не только качество сна, но и график. Если вы приучите себя ложиться и вставать каждый день в одно и то же время, это может дать очень положительный эффект.

Что делать, если руки сухие и шершавые - заключение

Эти несколько простых советов вам помогут, главное - не затягивать, потому что затягивание рискует превратить вашу обычную сухость в полноценную экзему, например, и тогда эта проблема с будет с вами на годы вперёд, если не на всю жизнь.

И не тратьте время на "помажьте на ночь глицерином и наденьте хлопчатобумажные перчатки", а также народные средства, травяные настои по рецептам прапрабабушек и полоскание рук в ванночках, это всё уже сотнями людей проходилось, и всё это вам с очень высокой доли вероятности не поможет, зато с более высокой долей вероятности навредит, потому что, например, полоскать руки придется во всё той же не очень чистой воде.

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