Сохранить красоту губ даже в холодное время года поможет соблюдение простых рекомендаций.

Дефицит витаминов, воздействие холода и влаги - все это приводит к тому, что губы сильно сохнут и трескаются. Что делать в этом случае - рассказывает УНИАН.

На губах расположено крайне мало сальных желез, из-за чего кожа тут практически беззащитная и очень тонкая, а значит - легко травмируется. Усугубить ситуацию может множество факторов. Разберемся, на что стоит обращать внимание.

От чего трескаются губы и что делать, если это происходит

К появлению трещин может привести сухой воздух. Это происходит как в жаркое время года, так и в холодное - если отопление в квартире работает "на полную". В таких условиях чувствительна кожа губ теряет влагу в разы быстрее. Чтобы пребывание в доме в отопительный сезон не стало адом для кожи лица и губ, контролируйте влажность воздуха в помещениях. С этим помогут специальные увлажнители воздуха.

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Злоупотребление косметическими средствами (например, матовыми помадами), также негативно сказывается на состоянии губ. Вредит им и привычка облизывать - из-за этого кожа губ быстро пересыхает и не может справиться с возникшим раздражением. Отучиться делать это поможет отказ от использования ароматизированных помад и бальзамов - они только повышают желание облизывать губы чаще.

Кроме того, появление трещин на губах может свидетельствовать о дефиците витаминов и микроэлементов. Например, это может быть показателем того, что вы не употребляете в нужном количестве продукты, богатые железом. Чтобы исключить эту проблему, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Ранки на губах могут также говорить о наличии аллергической реакции (на косметику или принимаемые лекарства), всевозможных заболеваний (от ОРВИ до экземы). Так что визит в больницу точно не станет лишним, даже если кажется, что сухость губ - не такая серьезная проблема.

Контроль за питанием и температурой/влажностью помещений, где вы находитесь чаще всего, отказ от вредных привычек и качественный уход за кожей губ способны помочь навсегда забыть о том как это - когда губы трескаются и кровоточат.

Трескаются губы - чем мазать

Когда сильно трескаются губы - первый вопрос, с которым нужно разобраться: что мазать, чтобы не стало хуже. В Американской ассоциации дерматологии рекомендуют использовать мази, бальзамы и масла для губ, в составе которых есть вазелин, конопляное, минеральное или касторовое масло, масло ши, активное вещество диметикон. Если ситуация критична - бальзамы и вовсе можно заменить на вазелиновую или другую густую мазь.

Дерматологи также советуют использовать бальзам для губ с солнцезащитным эффектом (они могут содержать оксид титана или цинка) перед выходом на улицу. В течение дня средства, увлажняющие губы, в том числе, спасающие от пагубного влиния солнца, стоит наносить повторно.

В то же время от косметики, содержащей ароматизаторы и красители, стоит отказаться. Навредить могут и бальзамы с эвкалиптом и мятой, цитрусами, корицей, салициловой кислотой. Дискомфорт и жжение, которые могут появиться при использовании таких продуктов, будут свидетельством раздражения и без того поврежденной кожи, а не признаком того, что средство "работает".

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