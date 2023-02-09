Сколько грамм в чайной ложке сахара, дрожжей, воды и чая - узнайте в материале УНИАН.

Обычно рассыпчатые продукты мы измеряем в чайной ложке, чтобы случайно не переборщить с ними. Но если, согласно рецепту, нужно определенное количество продуктов, вам стоит знать, сколько же грамм в чайной ложке.

Ранее УНИАН рассказывал, сколько грамм в столовой ложке, а сегодня вы узнаете, сколько грамм сахара в чайной ложке, сколько грамм меда в чайной ложке и других продуктов.

Сколько грамм в чайной ложке - список из разных продуктов

Стоит отметить, что обычно граммовку указывают без горки. Поэтому учитывайте этот момент во время приготовления своего блюда:

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1 чайная ложка сахара - 5 грамм;

1 чайная ложка сухих дрожжей - 5 грамм;

1 чайная ложка соли - 7 грамм;

1 чайная ложка воды - 5 мл;

1 чайная ложка меда - 7-8 грамм;

1 чайная ложка чая - 2 грамма;

1 чайна ложка муки - 5 грамм;

1 чайная ложка крахмала - 10 грамм;

1 чайная ложка лимонной кислоты - 5 грамм;

1 чайна ложка какао - 3 грамма;

1 чайна ложка кофе - 4 грамма;

1 чайна ложка соды - 12 грамм;

1 чайна ложка разрыхлителя - 3 грамма;

1 чайна ложка сухого желатина - 5 грамм;

1 чайна ложка манной крупы - 7 грамм;

1 чайна ложка ванильного сахара - 4 грамма;

1 чайна ложка уксуса - 5 мл;

1 чайна ложка сахарной пудры - 10 грамм.

Если вы будете насыпать эти продукты в чайную ложку с горкой, граммовка будет отличаться на несколько грамм в зависимости от того, что вы туда положите.

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