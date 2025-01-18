Рассказываем, как спасти ситуацию, если ваш автомобиль заносит на поворотах из-за гололеда, или того хуже - машину занесло в кювет.

В зимний период водителям сложно: снег и обледенелые дороги существенно осложняют любую поездку. Поэтому в пути нужно быть предельно внимательными, чтобы избежать ДТП. Как управлять автомобилем во время гололедицы, чтобы избежать заноса, и что делать, если машину занесло на скользкой дороге - в этой ситуации пригодятся несколько советов.

Какая основная причина заноса автомобиля

Автомобиль часто заносит на мокрой или скользкой дороге, но причиной может быть не только дорожное покрытие.

Занос возникает, если:

Видео дня

на машине летняя или "лысая" резина, которая не обеспечивает должного сцепления с дорожным покрытием;

существенно превышена скорость, на которой автомобиль сложно контролировать, - если, к примеру, на повороте или выходе из него резко нажать на газ, то авто (с задним приводом и полным приводом) занесет, особенно на скользкой/мокрой дороге;

водитель делает резкий маневр на большой скорости - например, объезжая преграду, яму и т.п.;

водитель резко тормозит - например, при прохождении поворота на большой скорости или по скользкому покрытию, такое торможение может стать причиной блокировки колес (при неисправности АБС - антиблокировочной системы торможения) и, как результат, авто заносет (в автомобиле с любым приводом);

автомобиль неисправен - есть проблемы с тормозной системой, рулевым управлением или подвеской могут вызвать занос.

Поэтому скользкая дорога - одна из основных причин, но при несоблюдении правил дорожного движения и техобслуживания занести машину может и на сухом покрытии.

В случае, если есть подозрение, что ваше авто неисправно - к примеру, вы заметили какие-либо необычные шумы или вибрации во время вождения - следует как можно скорее отдать автомобиль на осмотр механику.

Что нужно делать, когда машину заносит

Что же делать в случае, если автомобиль заносит и как прекратить занос?

Первое правило - это не нажимать на тормоз или отпустить его. Это довольно трудно сделать психологически, так как водитель пытается инстинктивно остановить машину. Но важно понимать: она во время заноса не способна остановиться.

Действовать нужно по-другому, в зависимости от того, какой привод у вашего авто:

занос заднеприводного автомобиля - во время заноса отпустить педаль газа (почти полностью или полностью, если амплитуда заноса большая) и повернуть руль в сторону заноса, то есть, туда куда несет зад вашей машины;

автомобиля - во время заноса отпустить педаль газа (почти полностью или полностью, если амплитуда заноса большая) и повернуть руль в сторону заноса, то есть, туда куда несет зад вашей машины; занос переднеприводного автомобиля - чтобы выйти из заноса, нужно нажать на газ (не резко, регулируя этот процесс) и повернуть руль в желаемом направлении движения, передние колеса (ведущие) вытянут зад из заноса;

автомобиля - чтобы выйти из заноса, нужно нажать на газ (не резко, регулируя этот процесс) и повернуть руль в желаемом направлении движения, передние колеса (ведущие) вытянут зад из заноса; занос автомобиля с полным приводом - здесь важно знать, как распределен крутящий момент по осям авто (на перед или зад), если машина не загружена, то действовать по принципу переднеприводного автомобиля, если загружена - заднеприводного. Но(!), в отличие от авто с задним приводом, на полноприводном отпускать полностью газ нельзя - передние колеса должны помогать выровнять траекторию движения.

Важно: если зад автомобиля начало заносить, нужно сразу же реагировать. Если сделать это с большим опозданием, то амплитуда заноса увеличится и машину может не просто занести, а развернуть или поставить поперек дороги, что чревато нехорошими последствиями.

Что делать, если машину занесло в кювет

Если не удалось полностью справиться с заносом и автомобиль оказался в кювете, и, слава Богу, все живы-здоровы, нужно поступить так:

заглушить авто и выйти из него, а также помочь выйти пассажирам;

установить знак аварийной остановки - не менее, чем в 20 м от происшествия в населенных пунктах и не менее, чем за 40 м на трассе, а если видимость ограниченная, то расстояние до знака должно быть все 100 м;

осторожно осмотреть машину - если повредилась топливная система или бензобак, то при малейшей искре автомобиль загорится или взорвется;

если вы убедились, что авто не пострадало, можно попробовать вытолкнуть его из кювета самим - для этого "раскачивают" машину, то есть, немного проезжают вперед (или назад - смотря как удобней выехать), а когда колеса начинают буксовать, отпускают сцепление или педаль газа и откатываются назад, а после остановки снова двигаются, раскачивая таким образом авто, пока оно не начнет ехать.

Если не получается выбраться самостоятельно - тогда следует остановить другой автомобиль и попросить вытащить ваш с помощью буксировочного троса (он должен быть в каждой машине).

Если вдруг машина повреждена, то лучше вызвать эвакуатор, если застрахована - то и полицию.

Ранее мы рассказывали, что делать при ДТП - если вы виноваты и не виноваты.

Вас также могут заинтересовать новости: