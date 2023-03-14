Преданность и верность - то, чем собака может отблагодарить за подаренную ей любовь.

Решаясь на серьезный шаг - завести питомца - многие справедливо интересуются, какая порода собак самая умная и преданная. Это можно понять: едва ли не каждый собачник хочет, чтобы четвероногий друг ценил его и всегда отвечал признательностью на подаренные им любовь и заботу.

УНИАН разобрался, собаки какой породы подойдут тем, кто ищет в питомце, в первую очередь, преданного друга. А о том, какую породу собаки выбрать для двора, мы рассказывали ранее.

Какая порода собак самая верная и от чего это зависит

Верность собаки - ее способ наградить хозяина за уважительное и внимательное отношение. Потому однозначно сказать, к примеру, какие породы собак выбирают одного хозяина и хранят ему верность всю жизнь, очень сложно. Все зависит от того, сколько любви к четвероногому другу и старания в его дрессировке проявляет человек. Потому хорошо выдрессированная дворняжка в этом плане может ничем не уступать питомцу "с паспортом".

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Однако считается, что у собак определенных пород есть качества, которые их отличают от всех других псов. Так, хаски, склонные сбегать от хозяев, считаются самодостаточными, не страдающими от смены владельца животными. А собаки таких пород, как: немецкая овчарка, бордер-колли, лабрадор, такса или акита-ину считаются более склонными к преданной и безоговорочной любви и привязанности.

Бойцовские собаки и охотничьи собаки - могут ли они стать настоящим другом

Сегодня "бойцовские собаки" - скорее условное название. Породы, которые сперва предназначались для участия в боях и травли других животных, сегодня, когда охота не так распространена, а собачьи бои преимущественно запрещены, потеряли свою свирепость. Так что, вопреки стереотипам, многие собаки породы, считающейся бойцовской, могут стать ласковым, верным и преданным другом. Главное - ответственный подход и упорство заводчика в дрессировке пушистого зверя.

Среди бойцовых и охотничьих собак, которые могут верными друзьями, называют такие породы: ротвейлер, доберман, американский бульдог, бультерьер, кавказская овчарка, кане-корсо.

Самые преданные собаки для квартиры - топ пород

Не только среди крупных псов есть самые преданные - собаки мелких пород ("карманные собачки") также могут проявлять необыкновенную верность и даже быть однолюбами. Среди пород небольшого размера, которым будет комфортно жить в квартире, называют представителей пород: мопс, французский бульдог, кокер-спаниель, пудель, вельш-корги.

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