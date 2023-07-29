Далеко не все хозяйки знают, что хлорка - не универсальное средство, которое можно применять везде.

Белизна или хлорка (разница между ними только в концентрации хлора) - популярные чистящие средства, которые в быту используют многие украинцы. Цена такого препарата неприлично низкая, а дезинфицирующие качества выше всяких похвал. УНИАН расскажет, можно ли хлоркой мыть мебель и другие поверхности в доме на самом деле.

Можно ли мыть посуду хлоркой

Врачи отоларингологи утверждают, что регулярное мытье столовых приборов, тарелок, чашек, кастрюль и другой кухонной утвари хлоркой находится под строгим запретом. Все дело в токсичности хлора - при высоких концентрациях он вызывает:

жжение в дыхательных путях;

кашель;

слезоточивость;

приступы удушья.

Жидкость, которой вы моете посуду (если это хлорсодержащее средство), рано или поздно испарится, а вот остатки хлора останутся. Именно они будут накапливаться в организме, вызывая аллергические реакции. Особенно это опасно для маленьких детей - их иммунитет слишком слаб для противостояния такому агрессивному воздействию.

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Можно ли мыть ламинат хлоркой

Мыть полы с хлоркой так же чревато, как и посуду - остатки средства все равно будут находиться на поверхности пола, даже если вы несколько раз очистите ее водой. Категорически запрещено мыть хлоркой ламинат и линолеум низкого качества - вполне вероятно, что хлор вступит в реакцию не только с бактериями, но и с покрытием. В результате вы получите помутнение и потемнение материала. Линолеум и ламинат способны даже истончиться, а после такой уборки еще быстрее пачкаться.

Можно ли мыть акриловую ванну хлоркой

Акриловую чашу чистить хлорсодержащими средствами тоже нельзя - такое агрессивное воздействие приведет к нарушению структуры покрытия. Оно станет пористым, шершавым на ощупь - возможно даже появление проплешин.

Единственный материал, который можно мыть хлоркой - это чугун. Для таких ванн белизна - настоящая находка, с помощью которой можно очистить чашу до блеска, отполировать эмаль и вернуть ей изначальный вид.

Можно ли мыть холодильник хлоркой

В данном случае мнения хозяек расходятся - одни решают, что нельзя мыть хлоркой пространство, где хранятся продукты, а другие не видят для себя в этом проблемы. Решение принимать вам, но если уж вы посчитаете, что можете применить белизну для очистки холодильной камеры, обходите стороной уплотняющие резинки - их лучше обработать чем-то более щадящим. Также после уборки тщательно вымойте холодильник обычной теплой водой и откройте дверцу, чтобы неприятный едкий запах хлорки выветрился побыстрее.

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