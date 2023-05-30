Рассказываем, что родители не должны говорить детям, если не хотят обречь их на бедность.

Психологи считают, что дети - это губка, которая с самого начала "впитывает" все, что происходит вокруг. Любые слова и фразы, сказанные родителями, ребенок может запомнить и воспринять, как кредо. УНИАН выяснил, что нельзя говорить мальчикам и девочкам, чтобы не закрыть для их психики возможность финансового развития.

Какие слова и фразы нельзя говорить ребенку - маркеры бедности

Существуют всего три фразы, которых вообще лучше не произносить даже в потоке эмоций. Специалисты по когнитивному развитию убеждены, что именно эти слова чаще всего становятся причиной нереализованности детей.

"У нас нет денег"

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Первая фраза, от которой лучше отказаться, потому что она имеет много смыслов. С одной стороны, вы можете иметь в виду отсутствие нужной суммы, а не зияющую "дырку" в бюджете. С другой - намекать ребенку, что не можете оплатить его прихоти, так как есть более приоритетные траты. В любом случае, детский мозг воспринимает фразу: "У нас нет денег" вообще не так, как ваш.

Он слышит только: "Нет", не понимая общей сути отказа. Сознание малыша не может выстроить путь, который проходит работающий человек для получения денег. Именно поэтому, если ребенок постоянно слышит, что у родителей нет денег, он начинает думать, что без них получить желаемое невозможно. А раз такая ситуация у взрослых людей, на которых он рассчитывает, значит, о нем самом и говорить не стоит. Из такого вырастают неуверенные в себе мальчики и девочки, не умеющие добиваться желаемого, и всю жизнь убеждающие себя, что жизнь в нужде - это нормально для них.

Если вы хотите отказать ребенку в покупке чего-либо, объясняйте, почему это сейчас невозможно - не давайте сыну или дочери шанс додумать самостоятельно.

"Невозможно заработать честным путем"

Аналогией этого изречения может быть и фраза: "Да, мы получаем мало, зато честно". Как правило, подобные мысли озвучиваются из-за нереализованности самих родителей и привычки завидовать окружающим. К примеру, однокласснику вашего ребенка купили очень дорогую игрушку, а вы такую приобрести не сможете. И чувствуя вину за невозможность обеспечить желание сына или дочери, вы начинаете искать оправдания. Одно из них - попытка сделать выводы о методах заработка другого взрослого и поиск успокоения в том, что они явно нечестные, потому что честным трудом можно заработать максимум на палку - бить бесплатную крапиву.

Если ваш ребенок постоянно слышит эту фразу, он начинает думать, что заработать можно только так - хитростью, обманом, а то и воровством. Это серьезно мешает во взрослой жизни, в карьере, в самореализации. Есть риск, что сын или дочь даже не будут пытаться идти по пути честности, а сразу начнут искать нелегальные и опасные способы заработка.

"У нас нет богатых в семье - мы всегда так жили"

Такая фраза - это отличный способ подрезать ребенку крылья с самого детства. Вы как будто программируете его на нищету, объясняя, что бедность - это традиция поколений в вашей семье. Если все жили плохо, считали копейки, значит, нужно продолжать в том же духе. На самом деле, ваши сын или дочь вполне могут добиться желаемого и разбогатеть - их нужно поддержать, а не разубеждать. Не существует никакого заговора миллионеров, просто если у вас не получилось жить богато - это не значит, что вашего ребенка ждет такая же участь.

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