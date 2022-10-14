Если у вас есть плесень в ванной на стене или в другом месте, то с ней обязательно нужно бороться, поскольку она опасна.

Черная плесень (грибок) в ванной комнате или в другом помещении – не лучшая "соседка", с ней точно необходимо срочно бороться, и это можно достаточно быстро сделать. От нее можно избавиться буквально за 5 минут – лучшее средство от плесени в ванной – белизна.

Плесень появляется там, где постоянно высокая влажность, и если человек будет долго находиться в помещении, в котором есть грибок, то ему грозят высыпания на коже, сухой кашель, синусит, пневмония и астма – вот чем опасна черная плесень в ванной.

Чтобы избавиться от грибка, понадобятся белизна, кисточка/зубная щетка, емкость для белизны, тряпка, тепловентилятор (дуйка), перчатки и респиратор.

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Перед тем, как начать работу, обязательно наденьте перчатки и респиратор. Белизна имеет неприятный запах и может повредить кожу. Если у вас есть очки – лучше работать в них.

Как убрать плесень в ванной в домашних условиях за 5 минут

Если плесень въелась не очень глубоко в поверхность, то ее действительно можно убрать буквально за 5 минут – для этого нужно налить белизну в емкость, взять кисточку или зубную щетку и нанести средство на то место, где есть грибок.

Как убрать плесень со стен в ванной комнате – быстрый способ

Наносите белизну на стену – если у вас на стенах уложена плитка, то после нанесения средства ее стоит протереть. Если же стены покрашены, или на них поклеены обои, просто обильно обработайте пораженные места белизной. Чем больше плесени – тем больше раз придется наносить белизну.

Как убрать плесень в ванной на потолке – простой способ

Принцип работы такой же – наносите белизну до тех пор, пока плесень не исчезнет с поверхности. Если грибок глубоко пророс – придется приложить усилия – используйте много белизны и буквально оттирайте его от потолка.

Будьте внимательны, белизна может капать с кисточки или зубной щетки. Если капли попадут на кожу или в глаза – сразу же все тщательно промойте.

Как убрать плесень в ванной на герметике – лайфхак

Если просто стереть плесень с герметика белизной не получается, стоит использовать спонжи. Окуните спонжи в белизну, уложите на пораженный грибком герметик и прижмите. Через приблизительно 8 часов снимите спонжи и вытрите остатки плесени.

Чтобы убрать плесень в ванной белизной надолго, нужно разобраться с причиной ее появления – влагой. После обработки пораженных грибком участков просушите ванную комнату тепловентилятором.

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