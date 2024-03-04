Подарки на 8 марта женщинам по знаку Зодиака / ua.depositphotos.com

Иногда выбор подарка на 8 марта - задачка со звездочкой. Если совсем нет идей, что подарить - на помощь придут звезды. Читайте ниже, чем удивить на праздник близких в зависимости от их знака Зодиака. 

Подарки Овну на 8 марта

Женщины-Овны очень энергичны и активны, им трудно усидеть на месте и все время тянет на приключения. Что можно подарить на 8 марта Овнам:

  • активный отдых - например, можно отправиться с ними в аквапарк или на пэйнтбол;
  • новое украшение - подарок необязательно должен быть дорогим, но со вкусом;
  • гаджет - умные часы, фитнес-браслет;
  • спортивная форма и принадлежности;
  • набор косметики известного бренда или сертификат в магазин косметики, так как Овны любят следить за собой. 

Дарить Овнам что-то для дома бессмысленно, более того - они могут даже обидеться.

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Подарки для Тельца на 8 марта

Женщины-Тельцы часто сами говорят, что они хотят в качестве подарка. Но случается, что и не делают заказов, отвечая, что у них все есть. Вот что в таком случае порадует Тельца:

  • что-то связанное с домом и создание уюта - пледы, подушки, вазы, картины, или сертификат в магазин для обустройства дома, единственный момент - постарайтесь, чтобы подарок вписался в интерьер;
  • что-то съедобное - например, шоколад ручной работы, романтический ужин;
  • набор аромасвечей или аромакосметики для ванной;
  • цветы в горшке - Тельцы любят ухаживать за растениями.

При выборе подарка важно помнить одно: женщины-Тельцы любят качественные вещи, поэтому не дарите им что-либо из масс-маркета или распродажи - женщина запомнит и всякий удобный случай будет напоминать о нём.

Подарки для Близнецов на 8 марта

Женщины-Близнецы любят яркие эмоции и впечатления, они лёгкие на подъём, поэтому дарите им:

  • билеты на концерт, в театр, на stand-up шоу;
  • поездку за город или в интересное место;
  • необычные украшения или одежду - Близнецы очень любят менять образы;
  •  аксессуары для телефона - как вариант, селфи-палку;
  • что-либо для организации пространства и работы, например, записная книжка или органайзер для косметики - Близнецы не умеют сосредоточиться на чем-то одном и распыляются сразу на несколько занятий. 

Боитесь не угадать - идите вместе на шоппинг, пусть сами выбирают, что им нравится. Кстати, Близнецам неважно, сколько стоит подарок, главное для них - внимание.

Подарки Раку на 8 марта

Чувственные Раки любят подарки с душой. Они оценят:

  • поход в небольшой ресторанчик;
  • любые вещи сделанные своими руками - будут хранить их долго;
  • футболку или кружку с фотографией или цитатой;
  • хорошую косметику, духи;
  • аксессуары и украшения из серебра и белого золота.

Совет: прислушивайтесь к Ракам - очень часто они намекают на то, что бы хотели получить в подарок, нужно только распознать этот сигнал.

Подарки для Льва на 8 марта

Женщинам-Львам жизненно важно быть на виду. Они любят роскошь и престиж, поэтому и подарки должны быть такими:

  • какая-то статусная вещь, которая подчеркнёт их красоту и изящество;
  • золотые украшения;
  • набор брендовой косметики или платье от дизайнера;
  • сертификат в салон красоты или в SPA;
  • поход в модный ресторан.

Дарить безделушку ни в коем случае нельзя - Лев 100% обидится.

Подарки для Девы на 8 марта

Женщинам-Девам сложно угодить - они никогда не скажут, что хотят в подарок, поэтому придется самим проявлять фантазию. Есть подсказка: Дева любит качество и оригинальность, а скучный презент не оценит. Можно подарить:

  • все то, что украшает дом и создает атмосферу уюта - например, постельное белье;
  • изделия из шелка, кашемира,
  • гаджеты для здорового образа жизни - например, фитнес-браслет;
  • кожаные кошелек, сумку;
  • небольшое, но аккуратное украшение.

Можно также преподнести какой-то интересный набор чая. Но вот грамоту, медаль или что-то вроде чековой книжки желаний Дева не оценит.

Подарки для Весов на 8 марта

Женщинам-Весам тоже можно дарить что-то для дома - но только не фартук и не кухонный нож. Подойдет также и подарок вне дома. Им понравится:

  • ароматические масла и мелочи для уюта;
  • красивый комплект белья;
  • совместный досуг - можно пойти на выставку, устроить прогулку на лошадях, посетить мастер-класс;
  • украшения в классическом стиле.

Помните, что Весы - эстеты по своей натуре, но выбирать они не любят (и не умеют). Поэтому сертификатов в магазин им лучше вообще не дарить - пойдут и накупят чего-то ненужного.

Подарки Скорпиону на 8 марта

Женщины-Скорпионы обожают подарки - но далеко не всякие. Если уж дарить, то что-то связанное с увлечением дамы. Поэтому подарок нужно тщательно продумать. Можно подарить:

  • комплект нижнего белья/сертификат на него - или что-либо другое, что подчеркнет ее красоту и сексуальность;
  • масло для массажа;
  • брендовую бижутерию.

Удивите их чем-то, что оставит воспоминания долгие годы - например, книга с подписью автора, платье от дизайнера, шоколадные конфеты ручной работы, совместный выходной за городом, квест.

Подарки Стрельцу на 8 марта

Женщины-Стрельцы оценит яркие и запоминающиеся подарки. У них прекрасное чувство юмора, поэтому и сюрприз может быть весёлым. Можно также подарить:

  • что-то для туризма или квест - Стрельцы любят активный отдых и приключения;
  • поездку-эксурсию с насыщенной программой;
  • новые туфли или платье от известного бренда;
  • модные духи;
  • фотоаппарат;
  • сертификат на фотосессию или курсы.

Стрельцы уважают заботу и внимание к мелочам, поэтому оценят, если есть что-то, о чем они когда-то мечтали, а вы запомнили - и подарили.

Подарки Козерогу на 8 марта

Женщины-Козероги только с виду холодные и правильные - внутри они очень романтичные и сюрпризы тоже обожают яркие. Но тут важно не переборщить: экстрим, вроде прыжка с парашютом, они могут не понять. Женщины-Козероги по своей натуре практичные и продуманные, им понравятся и схожие подарки:

  • часы, кожаные кошельки, сумки;
  • классические украшения;
  • универсальные духи - и на работу, и в гости;
  • сертификат в SPA-салон, на занятия йогой.

Если совсем ничего не приходит в голову - дарите деньги, как раз Козерогам можно их дарить, не боясь, что поймут превратно. 

Подарки Водолею на 8 марта

Водолеи - самые интересные и необычные девушки. Они обожают все, что связано с мистикой и психологией, им можно дарить то, что связано с саморазвитием и изотерикой. Кроме этого, могут понравиться:

  • курсы рукоделия, личностного роста, живописи;
  • любые подарки с "изюминкой" - даже забавные носки;
  • поездка на турбазу или дачу;
  • оригинальное платье;
  • необычные духи;
  • поход в аквапарк.

Чего стоит избегать - это банальных презентов, чем необычнее - тем лучше. 

Подарки для Рыб на 8 марта

Сентиментальные и грациозные Рыбы любят ухаживать за собой, а также домашний уют. Им можно дарить:

  • предметы для декора дома - например, плед, ночник, картину, или что-то для декора ванной;
  • декоративную косметику,
  • украшения с полудрагоценными камнями;
  • ароматические наборы;
  • поход в SPA, абонемент в бассейн или на йогу;
  • альбом для фото;
  • вязаный свитер.

Если есть возможность сделайте подарок своими руками или вместе сходите на какой-то мастер-класс, например, по флористике.

Ранее мы рассказывали, что можно подарить на 8 марта маме, любимой или коллеге - 30 идей презентов.

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