Иногда выбор подарка на 8 марта - задачка со звездочкой. Если совсем нет идей, что подарить - на помощь придут звезды. Читайте ниже, чем удивить на праздник близких в зависимости от их знака Зодиака.
- Подарки Овну на 8 марта
- Подарки для Тельца на 8 марта
- Подарки для Близнецов на 8 марта
- Подарки Раку на 8 марта
- Подарки для Льва на 8 марта
- Подарки для Девы на 8 марта
- Подарки для Весов на 8 марта
- Подарки Скорпиону на 8 марта
- Подарки Стрельцу на 8 марта
- Подарки Козерогу на 8 марта
- Подарки Водолею на 8 марта
- Подарки для Рыб на 8 марта
Подарки Овну на 8 марта
Женщины-Овны очень энергичны и активны, им трудно усидеть на месте и все время тянет на приключения. Что можно подарить на 8 марта Овнам:
- активный отдых - например, можно отправиться с ними в аквапарк или на пэйнтбол;
- новое украшение - подарок необязательно должен быть дорогим, но со вкусом;
- гаджет - умные часы, фитнес-браслет;
- спортивная форма и принадлежности;
- набор косметики известного бренда или сертификат в магазин косметики, так как Овны любят следить за собой.
Дарить Овнам что-то для дома бессмысленно, более того - они могут даже обидеться.
Подарки для Тельца на 8 марта
Женщины-Тельцы часто сами говорят, что они хотят в качестве подарка. Но случается, что и не делают заказов, отвечая, что у них все есть. Вот что в таком случае порадует Тельца:
- что-то связанное с домом и создание уюта - пледы, подушки, вазы, картины, или сертификат в магазин для обустройства дома, единственный момент - постарайтесь, чтобы подарок вписался в интерьер;
- что-то съедобное - например, шоколад ручной работы, романтический ужин;
- набор аромасвечей или аромакосметики для ванной;
- цветы в горшке - Тельцы любят ухаживать за растениями.
При выборе подарка важно помнить одно: женщины-Тельцы любят качественные вещи, поэтому не дарите им что-либо из масс-маркета или распродажи - женщина запомнит и всякий удобный случай будет напоминать о нём.
Подарки для Близнецов на 8 марта
Женщины-Близнецы любят яркие эмоции и впечатления, они лёгкие на подъём, поэтому дарите им:
- билеты на концерт, в театр, на stand-up шоу;
- поездку за город или в интересное место;
- необычные украшения или одежду - Близнецы очень любят менять образы;
- аксессуары для телефона - как вариант, селфи-палку;
- что-либо для организации пространства и работы, например, записная книжка или органайзер для косметики - Близнецы не умеют сосредоточиться на чем-то одном и распыляются сразу на несколько занятий.
Боитесь не угадать - идите вместе на шоппинг, пусть сами выбирают, что им нравится. Кстати, Близнецам неважно, сколько стоит подарок, главное для них - внимание.
Подарки Раку на 8 марта
Чувственные Раки любят подарки с душой. Они оценят:
- поход в небольшой ресторанчик;
- любые вещи сделанные своими руками - будут хранить их долго;
- футболку или кружку с фотографией или цитатой;
- хорошую косметику, духи;
- аксессуары и украшения из серебра и белого золота.
Совет: прислушивайтесь к Ракам - очень часто они намекают на то, что бы хотели получить в подарок, нужно только распознать этот сигнал.
Подарки для Льва на 8 марта
Женщинам-Львам жизненно важно быть на виду. Они любят роскошь и престиж, поэтому и подарки должны быть такими:
- какая-то статусная вещь, которая подчеркнёт их красоту и изящество;
- золотые украшения;
- набор брендовой косметики или платье от дизайнера;
- сертификат в салон красоты или в SPA;
- поход в модный ресторан.
Дарить безделушку ни в коем случае нельзя - Лев 100% обидится.
Подарки для Девы на 8 марта
Женщинам-Девам сложно угодить - они никогда не скажут, что хотят в подарок, поэтому придется самим проявлять фантазию. Есть подсказка: Дева любит качество и оригинальность, а скучный презент не оценит. Можно подарить:
- все то, что украшает дом и создает атмосферу уюта - например, постельное белье;
- изделия из шелка, кашемира,
- гаджеты для здорового образа жизни - например, фитнес-браслет;
- кожаные кошелек, сумку;
- небольшое, но аккуратное украшение.
Можно также преподнести какой-то интересный набор чая. Но вот грамоту, медаль или что-то вроде чековой книжки желаний Дева не оценит.
Подарки для Весов на 8 марта
Женщинам-Весам тоже можно дарить что-то для дома - но только не фартук и не кухонный нож. Подойдет также и подарок вне дома. Им понравится:
- ароматические масла и мелочи для уюта;
- красивый комплект белья;
- совместный досуг - можно пойти на выставку, устроить прогулку на лошадях, посетить мастер-класс;
- украшения в классическом стиле.
Помните, что Весы - эстеты по своей натуре, но выбирать они не любят (и не умеют). Поэтому сертификатов в магазин им лучше вообще не дарить - пойдут и накупят чего-то ненужного.
Подарки Скорпиону на 8 марта
Женщины-Скорпионы обожают подарки - но далеко не всякие. Если уж дарить, то что-то связанное с увлечением дамы. Поэтому подарок нужно тщательно продумать. Можно подарить:
- комплект нижнего белья/сертификат на него - или что-либо другое, что подчеркнет ее красоту и сексуальность;
- масло для массажа;
- брендовую бижутерию.
Удивите их чем-то, что оставит воспоминания долгие годы - например, книга с подписью автора, платье от дизайнера, шоколадные конфеты ручной работы, совместный выходной за городом, квест.
Подарки Стрельцу на 8 марта
Женщины-Стрельцы оценит яркие и запоминающиеся подарки. У них прекрасное чувство юмора, поэтому и сюрприз может быть весёлым. Можно также подарить:
- что-то для туризма или квест - Стрельцы любят активный отдых и приключения;
- поездку-эксурсию с насыщенной программой;
- новые туфли или платье от известного бренда;
- модные духи;
- фотоаппарат;
- сертификат на фотосессию или курсы.
Стрельцы уважают заботу и внимание к мелочам, поэтому оценят, если есть что-то, о чем они когда-то мечтали, а вы запомнили - и подарили.
Подарки Козерогу на 8 марта
Женщины-Козероги только с виду холодные и правильные - внутри они очень романтичные и сюрпризы тоже обожают яркие. Но тут важно не переборщить: экстрим, вроде прыжка с парашютом, они могут не понять. Женщины-Козероги по своей натуре практичные и продуманные, им понравятся и схожие подарки:
- часы, кожаные кошельки, сумки;
- классические украшения;
- универсальные духи - и на работу, и в гости;
- сертификат в SPA-салон, на занятия йогой.
Если совсем ничего не приходит в голову - дарите деньги, как раз Козерогам можно их дарить, не боясь, что поймут превратно.
Подарки Водолею на 8 марта
Водолеи - самые интересные и необычные девушки. Они обожают все, что связано с мистикой и психологией, им можно дарить то, что связано с саморазвитием и изотерикой. Кроме этого, могут понравиться:
- курсы рукоделия, личностного роста, живописи;
- любые подарки с "изюминкой" - даже забавные носки;
- поездка на турбазу или дачу;
- оригинальное платье;
- необычные духи;
- поход в аквапарк.
Чего стоит избегать - это банальных презентов, чем необычнее - тем лучше.
Подарки для Рыб на 8 марта
Сентиментальные и грациозные Рыбы любят ухаживать за собой, а также домашний уют. Им можно дарить:
- предметы для декора дома - например, плед, ночник, картину, или что-то для декора ванной;
- декоративную косметику,
- украшения с полудрагоценными камнями;
- ароматические наборы;
- поход в SPA, абонемент в бассейн или на йогу;
- альбом для фото;
- вязаный свитер.
Если есть возможность сделайте подарок своими руками или вместе сходите на какой-то мастер-класс, например, по флористике.
Ранее мы рассказывали, что можно подарить на 8 марта маме, любимой или коллеге - 30 идей презентов.