Никогда не забывайте проверять карманы перед тем как отправить белье в стирку, этот простой шаг поможет уберечь вашу одежду от повреждений.

Стирка одежды настолько прочно укоренилась в повседневной рутине каждого современного человека, что "стиралка" есть практически в каждом доме. Однако бытовая техника, к которой так привык каждый из нас, может приносить проблемы – иногда случается так, что стиральна машина делает затяжки или даже рвет белье. Почему это может случаться, рассказываем ниже.

Почему рвется белье в стиральной машине - распространенные причины

Если после стирки появились дырки в вашей одежде, это тревожный звоночек, который может сигнализировать о неисправности в технике. Часто хозяйки думают, что стиральная машинка рвет вещи, потому что в одной загрузке было слишком много белья, однако это далеко не так. Специалисты по ремонту "стиралок" говорят, что причиной могут быть повреждения на поверхности барабана. Увы, устранить их самостоятельно не удастся, в этом вопросе лучше довериться мастеру.

Стоит отметить, что на глаз такую проблему обнаружить очень сложно. Зачастую мастера по ремонту "прощупывают" барабан вручную, надев на руку капроновый носок или чулок, чтобы дефект было проще найти. Если повреждения барабана несущественны, его можно зачистить, и цена такого ремонта не будет заоблачной.

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Подобная проблема может возникнуть и с машинками, которые служат не один год. Но если раньше все было нормально, тогда почему дырки на одежде после стирки внезапно появились? Мастера по ремонту "стиралок" говорят, что с течением времени между барабаном и баком может появиться щель. Если при стирке туда попадет вещь, она застрянет, но барабан не перестанет вращаться, что неизбежно приведет к образованию дырок. При стирке на высоких оборотах испортиться в машинке могут не только футболки, но и постельное белье.

Как машинка может рвать вещи - что если "проблема" в одежде

Одна из причин, почему стиральная машинка автомат рвет вещи – мелкие предметы в одежде. Специалисты говорят, что оставить дырки на белье может даже самая безобидная вещь – например, молния.

"Нарушителями" вашего спокойствия могут стать и эти детали на одежде:

косточка бюстгальтера,

застежка бюстгальтера (особенно часто становится причиной образования затяжек),

металлические пряжки.

Кроме того, обязательно проверяйте карманы перед тем как отправить одежду в стирку. Порой одна забытая булавка или даже шпилька могут испортить сразу несколько дорогих и полюбившихся вам предметов гардероба.

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