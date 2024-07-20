Иногда на вторые сутки освежающее блюдо превращается в кисель.

Окрошка - самое популярное летнее освежающее блюдо, которое все хозяйки готовят по-своему. Однако иногда бывает так, что на второй день из холодильника вы достаете не жидкое первое блюдо, а кисель. УНИАН расскажет, почему окрошка тянется и густеет.

Почему окрошка на второй день тянется - возможные причины

Опытные кулинары и смекалистые хозяйки считают, что одна из причин, почему окрошка становится тягучей - это использование конкретных ингредиентов. Чаще всего, если вы готовите это блюдо на кефире, то заправлять нарезанные ингредиенты нужно не в кастрюле, а в самой тарелке перед подачей.

То же самое касается и сметаны - если заправить "салат" сразу и поставить в холодильник, то, скорее всего, через сутки блюдо загустеет. Так происходит со всеми молочными продуктами, в составе которых содержится слишком много сухого молока. То есть, если сметана или кефир далеки от натуральных - они начнут "тянуться".

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Вторая причина, почему окрошка становится тягучей, может скрываться в картофеле - если в нем слишком много крахмала, то это также даст эффект киселя. Предотвратить ситуацию нетрудно - или не класть "проблемный" овощ в окрошку вообще, если не уверены в его качестве, или класть меньше.

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