Манная каша - блюдо, знакомое каждому из нас с детства, но только вот многие относятся к нему скептически. Все из-за того, что в детских садиках нас кормили невкусной манкой, а это мало кому нравилось. УНИАН расскажет, как сыпать манку, чтобы не было комочков, и что делать, если уже сварили неправильно.
Почему манка берется комочками - главная причина
Немногие хозяйки знают, но основной секрет правильной варки манной каши - это время закладывания самой крупы в жидкость. Если постоянно забываете, как сыпать манку, чтобы не было комочков, записывайте - добавлять сыпучий ингредиент нужно только в кипящее молоко. Более того, обязательно - тонкой струйкой и, помешивая ложкой.
Полезный лайфхак: некоторые повара советуют замачивать манку на 5-10 минут в холодной воде и только потом порциями добавлять в кипящее молоко.
Что делать, если манная каша получилась с комочками - лайфхаки
Если вы читаете наш материал уже после того, как сварили крупу, и у вас получилась манная каша с комочками, не спешите ее выбрасывать - все можно исправить. Для этих целей существуют простые варианты:
- перетрите кашу через сито с не очень мелкими ячейками (иначе манка там просто застрянет);
- взбейте блюдо миксером до тех пор, пока все комки не развалятся.
В качестве альтернативы можно использовать кухонный комбайн или даже обычный венчик, главное - уничтожить все комочки и подарить манной каше однородную консистенцию.
Как избежать комочков в манной каше - проверенный рецепт
Ингредиенты:
- 4 стакана молока;
- 7 столовых ложек манной крупы;
- 2-3 столовых ложки сахара;
- щепотка соли.
В отдельной емкости смешать манку, сахар и соль, закипятить молоко. Убавить огонь, струйкой всыпать крупу и постоянно перемешивать ее ложкой. Варить на медленном огне 10-15 минут, затем выключить плиту и дать каше настояться. Подавать можно со сливочным маслом или вареньем.
ВАЖНО: то, какой консистенции должна быть манная каша - момент индивидуальный. По этому рецепту она получается средней густоты, если вам нравится более плотная текстура - возьмите на 1-2 столовых ложки больше крупы.