Далеко не у каждой хозяйки получается идеально сварить манку с первого раза.

Манная каша - блюдо, знакомое каждому из нас с детства, но только вот многие относятся к нему скептически. Все из-за того, что в детских садиках нас кормили невкусной манкой, а это мало кому нравилось. УНИАН расскажет, как сыпать манку, чтобы не было комочков, и что делать, если уже сварили неправильно.

Почему манка берется комочками - главная причина

Немногие хозяйки знают, но основной секрет правильной варки манной каши - это время закладывания самой крупы в жидкость. Если постоянно забываете, как сыпать манку, чтобы не было комочков, записывайте - добавлять сыпучий ингредиент нужно только в кипящее молоко. Более того, обязательно - тонкой струйкой и, помешивая ложкой.

Полезный лайфхак: некоторые повара советуют замачивать манку на 5-10 минут в холодной воде и только потом порциями добавлять в кипящее молоко.

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Что делать, если манная каша получилась с комочками - лайфхаки

Если вы читаете наш материал уже после того, как сварили крупу, и у вас получилась манная каша с комочками, не спешите ее выбрасывать - все можно исправить. Для этих целей существуют простые варианты:

перетрите кашу через сито с не очень мелкими ячейками (иначе манка там просто застрянет);

взбейте блюдо миксером до тех пор, пока все комки не развалятся.

В качестве альтернативы можно использовать кухонный комбайн или даже обычный венчик, главное - уничтожить все комочки и подарить манной каше однородную консистенцию.

Как избежать комочков в манной каше - проверенный рецепт

Ингредиенты:

4 стакана молока;

7 столовых ложек манной крупы;

2-3 столовых ложки сахара;

щепотка соли.

В отдельной емкости смешать манку, сахар и соль, закипятить молоко. Убавить огонь, струйкой всыпать крупу и постоянно перемешивать ее ложкой. Варить на медленном огне 10-15 минут, затем выключить плиту и дать каше настояться. Подавать можно со сливочным маслом или вареньем.

ВАЖНО: то, какой консистенции должна быть манная каша - момент индивидуальный. По этому рецепту она получается средней густоты, если вам нравится более плотная текстура - возьмите на 1-2 столовых ложки больше крупы.

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