Рассказываем, чем отмыть очень грязный кафель и плитку на кухне.

Каждая хозяйка знает, что кухня загрязняется очень быстро - абсолютно все поверхности покрываются налетом и старым жиром, особенно те, что находятся близко к плите. УНИАН выяснил, как очистить старую плитку копеечными средствами.

Как отмыть кафель на кухне - народные средства от свежих пятен

Практика показала, что загрязнения на кухонных поверхностях бывают разными. Хозяйкам приходится отмывать:

брызги от мыльной воды;

пятна от свеклы, моркови и других красящих овощей;

высохший налет от водопроводной воды;

потеки жира после приготовления блюд.

Если пятна свежие, то бюджетное средство для чистки кафеля на кухне, а также плитки - это мыльный раствор. Вам нужно просто растворить в глубокой емкости средство для мытья посуды (альтернатива - жидкое мыло) в теплой воде. Смочить в полученной смеси тряпочку, а потом вытереть пятна. Как правило, свежая грязь быстро исчезает без дополнительных усилий.

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Рецепт из бабушкиного блокнота - лайфхак, чем отмыть застарелый жир на кафеле

Лучшее средство от жира на плитке - это обычная пищевая сода (ею опытные хозяйки пользуются не только в кулинарии, но и во время уборки). Есть три наиболее эффективных варианта применения, вы можете выбрать свой:

растворить 1 ст.л соды в 1 л теплой воды, перелить смесь в пульверизатор, попшикать на плитку, оставить на 15 минут, вытереть тряпкой;

смешать 1 ст.л соды и воду так, чтобы получилась кашица, нанести ее на кафель, подождать 10-15 минут, смыть грязь мягкой губкой;

нанести соду точечно на следы жира или пятна от овощей, оставить на ночь, утром протереть влажной тряпкой.

Кстати, сода отлично спасает не только от жира, но и от плесени. Если вас интересует борьба и с такой проблемой, то сделайте густую кашицу из соды и воды, смажьте ею следы грибка, оставьте на 4-5 часов, а потом тщательно потрите щеткой и смойте теплой водой.

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