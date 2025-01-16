Разбираемся, нужно ли чистить шампиньоны перед жаркой или тушением - что говорят опытные кулинары.

Многие хозяйки уверены, что чистить шампиньоны не нужно - достаточно их хорошо помыть. Другие же говорят обратное: есть смысл почистить грибы и обрезать их. Нужно ли чистить шампиньоны перед приготовлением на самом деле - рассказываем ниже.

Надо ли чистить шампиньоны

На самом деле это зависит от того, откуда у вас грибы и насколько вы в них уверены. Лесные - обязательно моют, очищают от мусора, земли и насекомых, а также снимают с грибов верхний слой. Дело в том, что в нем могут находиться токсические вещества, которые гриб, как губка, впитывает из среды.

Если же это магазинные шампиньоны - надо их чистить или нет? Грибы из магазина, если вы в них уверены, иногда достаточно просто промыть под проточной водой. Хотя большинство кулинаров все же настаивает на том, что и такие нужно чистить.

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Как чистить шампиньоны правильно? Этот процесс включает в себя сортировку, а также обрезку некоторых частей. Вот что нужно сделать:

отсортировать грибы - испорченные и гнилые выбросить;

подпорченные места обрезать, а ножку подрезать обязательно - это касается всех шампиньонов, так как на них могут быть остатки грунта и мицелия;

- это касается всех шампиньонов, так как на них могут быть остатки грунта и мицелия; с помощью острого ножа снять кожицу со шляпок.

Ножку нужно отрезать тем больше. чем дольше гриб хранился. Но вот темные пластинки под шляпкой убирать не советуют - они придают грибам особый вкус.

После этих манипуляций нужно промыть грибы под проточной водой и просушить их на полотенце. Лесные шампиньоны перед приготовлением советуют также проварить в течение 5 минут в посоленной воде, а затем ее слить.

Кстати, что касается мытья, то долго держать шампиньоны в воде, а тем более замачивать их перед готовкой не следует: они очень быстро напитывают воду, что отражается на вкусе и на их хранении. Если же собираетесь сушить грибы, то мыть их категорически нельзя.

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