Молодая картошка очень полезна с кожурой, но в некоторых случаях её лучше почистить.

В Украине начался сезон молодой картошки, которая остается вкусной в любом виде. Её часто готовят прямо с кожурой, чтобы упростить готовку. В некоторых ситуациях это правильное решение. Узнайте, нужно ли чистить молодую картошку перед приготовлением и полезно ли это для организма.

Надо ли чистить молодую картошку

Картофельная кожура содержит большую часть всех витаминов, которые есть в картошке. В ней много калия, полезных кислот и пищевых волокон. Поэтому молодую картошку лучше не чистить, особенно если она выращена на собственном участке. Конечно, в таком случае очень важно хорошо помыть овощи.

Однако шкурка накапливает не только полезные вещества, но и вредные. К тому же в этой части растения наблюдается наибольшая концентрация токсина соланина. Молодую картошку рекомендуется почистить в таких случаях:

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если поле обрабатывалось ядохимикатами;

если не уверены в происхождении овоща;

если картофель зеленоватый (в таких клубнях много соланина);

если готовите для ребенка.

Чистят молодую картошку и в том случае, если просто не нравится вкус кожуры в блюдах.

Как правильно чистить молодую картошку

Если нужно избавиться от кожуры, то не обязательно вручную чистить каждый клубень. Существует несколько способов, как быстро почистить молодую картошку. Для этого можно потереть её жесткой щеткой. Ещё один способ - выложить картофелины в пакет с солью и потрясти.

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