Быстро почистить молодую картошку можно с помощью подручных методов.

В июле наступает сезон сбора молодой картошки. Молодые клубни можно готовить прямо в кожуре, ведь она очень тонкая. Но если вам по рецепту нужна чищеная картошка, то быстро избавиться от шкурки можно подручным средствами.

Ранее УНИАН рассказывал, что приготовить из молодой картошки легко и вкусно.

Как почистить молодую картошку ножом

Молодую картошку достаточно просто поскоблить ножом, чтобы избавиться от кожуры. Можно использовать тупую сторону ножа. Чтобы руки не запачкались кожурой и не окрасились, их можно сбрызнуть уксусом или лимонным соком.

Как почистить молодую картошку солью

Тщательно промойте картошку. Возьмите большой полиэтиленовый пакет и насыпьте в него несколько ложек соли. Наполните пакет картошкой. Перетирайте клубни с солью несколько минут, пока вся кожура не очистится.

Как почистить молодую картошку щеткой

Возьмите металлическую щетку, жесткую сторону губки или старую зубную щетку. Почистите с помощью этого предмета молодую картошку и промойте от остатков кожуры.

Как почистить молодую картошку с помощью крана

Выложите картошку на дуршлаг и поставьте под кран с проточной водой. Держите картошку под краном несколько минут, переворачивая её в дуршлаге на разные стороны. Если напор достаточно сильный, то очистит кожуру.

Как почистить молодую картошку водой

Промойте клубни под проточной водой. Положите картошку в кастрюлю с очень горячей водой на несколько минут. Затем переложите в емкость с холодной водой. Из-за перепада температур кожура сама отойдет с картошки.

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