Рассказываем, чем отмыть унитаз от черного налета действительно эффективно.

Унитазом пользуются часто, поэтому он очень быстро покрывается известковым налетом и мочевым камнем. Кроме того, может образоваться и ржавчина, а со всеми этими загрязнениями нужно бороться оперативно. УНИАН выяснил, чем очистить унитаз внутри и снаружи, используя копеечные средства.

Чем отмыть унитаз от желтого налета - лайфхаки

Опытные хозяйки говорят, что для того чтобы понять, как очистить ободок унитаза от желтизны, не обязательно бежать в магазин за дорогостоящими чистящими. Можно вооружиться тем, что есть в кухонном шкафчике, главное - соблюдать инструкцию.

Как очистить налет в унитазе в домашних условиях уксусом и содой

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Вам нужно взять 1 стакан 9% уксуса и нагреть его до 40-50 градусов. Затем добавить 1 ч.л пищевой соды и 3-5 капель обычного йода. Раствором, который у вас получился, нужно тщательно обработать внутренности и поверхности унитаза, оставить на ночь. Утром вам останется только смыть все теплой водой и насухо вытереть тряпкой.

Как почистить под ободком унитаза перекисью и нашатырем

Такие аптечные средства по стоимости довольно бюджетны, но тоже отлично справляются с известковым налетом или камнем. Смешайте 100 мл перекиси и 50 мл нашатыря в одной емкости, смочите тряпку в растворе и тщательно распределите чудодейственную жидкость по ободку. Оставьте на 2-3 часа или на ночь, а потом усердно потрите щеткой. В конце остатки раствора нужно смыть теплой водой.

Кстати, это же средство можно использовать и для чаши унитаза, но тогда смачивать нужно не тряпку, а ершик - в остальном методика не меняется.

Как убрать камень в унитазе в домашних условиях лимонной кислотой

Этот вариант не требует вообще никаких финансовых затрат, учитывая тот факт, что лимонная кислота всегда есть в шкафчике хорошей хозяйки. Возьмите 20-50 грамм порошка и высыпьте его по кругу на следы мочевого камня в унитазе. Опустите крышку туалета и оставьте сантехнику в таком виде на ночь. Утром вооружившись ершиком, почистите унитаз и нажмите кнопку смыва. Если увидите, что результат не такой, каким бы вам хотелось его видеть, повторите процедуру.

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