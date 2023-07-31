Отсутствие формы для выпечки не должно стать причиной отсутствия торта.

Каждая хозяйка хотя бы раз в жизни пекла вкусный торт для всей семьи, а некоторые украинки делают это постоянно. Однако за всем не уследишь - в самый ответственный момент вдруг может оказаться, что печь, в общем-то, не в чем. УНИАН расскажет, чем заменить форму для сборки торта и что можно использовать вместо емкости для запекания.

Что делать, если нет формы для выпечки - чем заменить

Вариантов, как сделать высокий торт без формы, масса, главное - проявить смекалку и не бояться трудностей. В целом, поиск альтернативы не такой уж тяжелый, как кажется, поэтому, записывайте лучшие варианты.

Вылить тесто прямо на противень

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Как правило, стандартные духовки оснащены классическими противнями - 45х33 см с бортиками около 3 см. Этого вполне хватит, чтобы испечь коржи, которые потом нужно будет разрезать на части и смазывать кремом. Вы вполне можете вылить тесто прямо на противень, смазанный маслом, форма для выпечки здесь вообще не нужна.

Использовать сковороду

Круглую емкость для запекания прекрасно заменит обычная сковородка, главное, чтобы она была металлической. Обращайте внимание, что пластиковые ручки в такой кухонной утвари расплавятся в духовке, так что, берите сковороду или с отстегивающимися, или с теми, что сделаны из металла.

Достать жестяные банки

Многие украинцы едят консервы, а потом выбрасывают банки. Опытные хозяйки не допускают подобной оплошности - такие емкости прекрасно идут в дело, если под рукой нет формы для выпечки. В банке из-под консервы можно испечь кекс или небольшой пирог - в зависимости от размера сосуда.

Можно ли использовать кастрюлю вместо формы для выпечки

Смекалистые украинки знают, что кастрюля - это одна из самых простых альтернатив емкости для запекания. Ее можно и нужно использовать для приготовления торта в духовке, но есть два правила:

отсутствие пластиковых элементов;

материал, подходящий для использования в духовке.

Если вы не уверены в стойкости кастрюли, лучше не подвергайте ее атаке высоких температур. К примеру, емкость из нержавейки точно перенесет "сауну" в духовом шкафу, но не забудьте смазать ее маслом и обсыпать мукой перед тем, как выливать тесто.

Как сделать форму для выпечки из фольги

Такой вариант подсказывают наши бабушки - самодельная емкость для запекания отлично держит и горячие блюда, и тесто, поэтому у вас даже не возникнет сомнений, можно ли выпекать бисквит в форме из фольги. Все, что вам нужно сделать - это найти подходящую емкость (кастрюлю или миску) и выложить ее дно и стенки фольгой в несколько слоев.

Затем аккуратно достать форму, сделанную из алюминиевой бумаги, и дополнить ее несколькими слоями сверху, чтобы увеличить прочность конструкции. Вуаля - самодельная емкость для выпечки готова, используйте с удовольствием.

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