Шиповник - ягода, сезон которой продолжается с августа по конец октября. В этот период плоды наиболее полезны - многие украинцы собирают их, сушат, а потом делают отвары. УНИАН выяснил, чем полезен шиповник - как заваривать его правильно.
- Кому нужно пить шиповник - польза и вред ягоды
- Кому нельзя пить шиповник - противопоказания
- Можно ли пить каждый день шиповник - оптимальные дозировки
- Как заварить шиповник в кастрюле - рецепт
Кому нужно пить шиповник - польза и вред ягоды
Первое, чем полезен шиповник - это благотворным влиянием на клетки организма, уменьшая риск появления рака. Кроме того, настой шиповника способен убрать камни в почках, улучшить состояние человека с болезнью желчного пузыря, а также обладает мощным тонизирующим эффектом.
Также важно обратить внимание на то, как на организм девушек влияет шиповник - польза для женщин этой ягоды удивительна:
- улучшает работу внутренних органов;
- нормализует обмен веществ;
- снижает сухость и шелушение кожи;
- стабилизирует выделение подкожного сала;
- укрепляет волосы, делает их гладкими и блестящими.
Невероятно полезен и шиповник при беременности - он минимизирует шансы развития анемии у будущей мамы, помогает легче перенести токсикоз, стимулирует иммунитет и, в целом, позволяет заметно проще пройти период вынашивания ребенка.
Рекомендуем женщинам заварить и своему мужу шиповник - польза и вред для мужчин у него также просты и понятны. Преимущество такого отвара в том, что он быстро лечит болезни мочеполовой системы, снижает уровень холестерина и риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Из того, что лечит шиповник особенно хорошо - это простатит и любые проблемы с мужским здоровьем. Вред шиповника будет ощутим, только если превышать дозу и пить отвар бесконтрольно.
Кому нельзя пить шиповник - противопоказания
Если вы придерживаетесь народных методов лечения заболеваний и укрепления организма, то точно должны знать, как пить шиповник нельзя. Он категорически противопоказан людям, у которых:
- гастрит или язвенная болезнь;
- высокий уровень кислотности в ЖКТ;
- панкреатит;
- любые аллергии;
- тромбы в сосудах;
- эндокардит.
Важно употреблять отвар шиповника в рекомендуемых врачами дозировках, иначе вы можете серьезно навредить своему организму и обрести проблемы, которых у вас раньше не было - от истончения зубной эмали до запоров.
Можно ли пить каждый день шиповник - оптимальные дозировки
Если вы не знаете, можно ли пить шиповник на ночь и сколько в день безопасно выпивать отвара - запомните, что ВОЗ советует максимум 10 ягод в сутки. Именно такое количество необходимо для ежедневного употребления, и ни в коем случае нельзя превышать норму.
В случае, когда шиповник используется для лечения конкретного заболевания - лучше проконсультироваться с врачом и убедиться, что у вас нет противопоказаний к употреблению такой ягоды.
Как заварить шиповник в кастрюле - рецепт
Приготовить отвар для укрепления иммунитета несложно, можно как заварить шиповник в термосе, так и взять для этого любую другую подходящую емкость. Для настоя вам нужны:
- 150 гр шиповника сушеного;
- полтора литра воды;
- половинка апельсина;
- 2 ст.л меда;
- две палочки корицы;
- гвоздика по вкусу.
Ягоды выложить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения, варить на слабом огне 25 минут. Когда шиповник опустится на дно кастрюли, добавить нарезанный кружочками апельсин, гвоздику и корицу. Перемешать, снять отвар с плиты, накрыть крышкой и настоять 10 минут. Когда заваренный шиповник остынет, добавить мед, снова перемешать и разлить по чашкам.