Рассказываем, как правильно заваривать шиповник, кому можно и нельзя пить отвар.

Шиповник - ягода, сезон которой продолжается с августа по конец октября. В этот период плоды наиболее полезны - многие украинцы собирают их, сушат, а потом делают отвары. УНИАН выяснил, чем полезен шиповник - как заваривать его правильно.

Кому нужно пить шиповник - польза и вред ягоды

Первое, чем полезен шиповник - это благотворным влиянием на клетки организма, уменьшая риск появления рака. Кроме того, настой шиповника способен убрать камни в почках, улучшить состояние человека с болезнью желчного пузыря, а также обладает мощным тонизирующим эффектом.

Также важно обратить внимание на то, как на организм девушек влияет шиповник - польза для женщин этой ягоды удивительна:

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улучшает работу внутренних органов;

нормализует обмен веществ;

снижает сухость и шелушение кожи;

стабилизирует выделение подкожного сала;

укрепляет волосы, делает их гладкими и блестящими.

Невероятно полезен и шиповник при беременности - он минимизирует шансы развития анемии у будущей мамы, помогает легче перенести токсикоз, стимулирует иммунитет и, в целом, позволяет заметно проще пройти период вынашивания ребенка.

Рекомендуем женщинам заварить и своему мужу шиповник - польза и вред для мужчин у него также просты и понятны. Преимущество такого отвара в том, что он быстро лечит болезни мочеполовой системы, снижает уровень холестерина и риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Из того, что лечит шиповник особенно хорошо - это простатит и любые проблемы с мужским здоровьем. Вред шиповника будет ощутим, только если превышать дозу и пить отвар бесконтрольно.

Кому нельзя пить шиповник - противопоказания

Если вы придерживаетесь народных методов лечения заболеваний и укрепления организма, то точно должны знать, как пить шиповник нельзя. Он категорически противопоказан людям, у которых:

гастрит или язвенная болезнь;

высокий уровень кислотности в ЖКТ;

панкреатит;

любые аллергии;

тромбы в сосудах;

эндокардит.

Важно употреблять отвар шиповника в рекомендуемых врачами дозировках, иначе вы можете серьезно навредить своему организму и обрести проблемы, которых у вас раньше не было - от истончения зубной эмали до запоров.

Можно ли пить каждый день шиповник - оптимальные дозировки

Если вы не знаете, можно ли пить шиповник на ночь и сколько в день безопасно выпивать отвара - запомните, что ВОЗ советует максимум 10 ягод в сутки. Именно такое количество необходимо для ежедневного употребления, и ни в коем случае нельзя превышать норму.

В случае, когда шиповник используется для лечения конкретного заболевания - лучше проконсультироваться с врачом и убедиться, что у вас нет противопоказаний к употреблению такой ягоды.

Как заварить шиповник в кастрюле - рецепт

Приготовить отвар для укрепления иммунитета несложно, можно как заварить шиповник в термосе, так и взять для этого любую другую подходящую емкость. Для настоя вам нужны:

150 гр шиповника сушеного;

полтора литра воды;

половинка апельсина;

2 ст.л меда;

две палочки корицы;

гвоздика по вкусу.

Ягоды выложить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения, варить на слабом огне 25 минут. Когда шиповник опустится на дно кастрюли, добавить нарезанный кружочками апельсин, гвоздику и корицу. Перемешать, снять отвар с плиты, накрыть крышкой и настоять 10 минут. Когда заваренный шиповник остынет, добавить мед, снова перемешать и разлить по чашкам.

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