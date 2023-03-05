Правильно приготовленная капуста - это половина вкуса вашего блюда. УНИАН расскажет, как справиться с этим за несколько минут.

Голубцы - традиционное блюдо во многих семьях. С начинкой особых сложностей у хозяек не возникает, а вот мягкая и эластичная капуста для голубцов получается не у каждой.

Ранее мы рассказывали, как сделать быстрые ленивые голубцы, а сегодня раскроем все секреты того, как правильно приготовить листья капусты для голубцов.

Капуста - основа голубцов. Идеальные по форме голубцы получатся только из правильно приготовленных листьев. Хотя хозяйки чаще всего готовят капусту для голубцов в кастрюле, ее также легко приготовить в духовке и даже в микроволновой печи.

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Капуста для голубцов в микроволновке - универсальный лайфхак

Умение правильно приготовить листья капусты в кастрюле приходит с опытом. У начинающих кулинаров сразу возникает вопрос, сколько по времени нужно варить капусту для голубцов. Впрочем, не существует правильного ответа на этот вопрос, ведь время готовки зависит от сорта и размера капусты. Если же вы не желаете стоять возле кастрюли, созерцая на кипящих листьях, готовьте капусту в микроволновке.

Выполните действия в следующей последовательности:

выберите капусту весом 1-1, 5 кг;

промойте ее, удалите початок и сухие и пожелтевшие верхние листья;

поместите капусту в полиэтиленовый пакет, или рукав для запекания, сделайте в нем несколько отверстий вилкой для выхода пара, положите в микроволновку;

выберите на своем приборе максимальную мощность функции прогрева, настройте таймер на 7 минут, при условии мощности микроволновки в 1000 Вт;

после соответствующего сигнала микроволновки, вы можете вынуть капусту, оставить ее на несколько минут остыть и приступать к отделению листьев

Гарантируем, что после этого лайфхака вы уже никогда не вернетесь к кастрюльному методу.

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