Голубцы - традиционное блюдо во многих семьях. С начинкой особых сложностей у хозяек не возникает, а вот мягкая и эластичная капуста для голубцов получается не у каждой.
Ранее мы рассказывали, как сделать быстрые ленивые голубцы, а сегодня раскроем все секреты того, как правильно приготовить листья капусты для голубцов.
Капуста - основа голубцов. Идеальные по форме голубцы получатся только из правильно приготовленных листьев. Хотя хозяйки чаще всего готовят капусту для голубцов в кастрюле, ее также легко приготовить в духовке и даже в микроволновой печи.
Капуста для голубцов в микроволновке - универсальный лайфхак
Умение правильно приготовить листья капусты в кастрюле приходит с опытом. У начинающих кулинаров сразу возникает вопрос, сколько по времени нужно варить капусту для голубцов. Впрочем, не существует правильного ответа на этот вопрос, ведь время готовки зависит от сорта и размера капусты. Если же вы не желаете стоять возле кастрюли, созерцая на кипящих листьях, готовьте капусту в микроволновке.
Выполните действия в следующей последовательности:
- выберите капусту весом 1-1, 5 кг;
- промойте ее, удалите початок и сухие и пожелтевшие верхние листья;
- поместите капусту в полиэтиленовый пакет, или рукав для запекания, сделайте в нем несколько отверстий вилкой для выхода пара, положите в микроволновку;
- выберите на своем приборе максимальную мощность функции прогрева, настройте таймер на 7 минут, при условии мощности микроволновки в 1000 Вт;
- после соответствующего сигнала микроволновки, вы можете вынуть капусту, оставить ее на несколько минут остыть и приступать к отделению листьев
Гарантируем, что после этого лайфхака вы уже никогда не вернетесь к кастрюльному методу.