Второй месяц весны самый продуктивный для дачников - в этот период высаживают больше всего культур. На огороде сажают первые овощи, на клумбе - цветы, а в саду - саженцы деревьев. Мы подскажем, что можно сеять в открытый грунт в апреле, чтобы ничего не упустить.
Какие овощи можно сажать в апреле
В апреле в открытый грунт можно сажать культуры, которые хорошо растут в непрогретой почве и благополучно переживут ночные заморозки:
- лук;
- чеснок;
- зелень;
- репу;
- редис;
- морковь;
- сельдерей;
- горох;
- бобовые;
- фасоль;
- тыкву.
Также в теплицу можно посеять культуры, которые еще боятся апрельских заморозков:
- помидоры;
- огурцы;
- баклажаны;
- перец;
- кабачки;
- патиссоны.
В конце апреля на огороде можно начинать высаживать картошку и свеклу, если погода выдалась жаркой. В противном случае стоит подождать до мая.
Петрушку, укроп и пастернак можно посеять сейчас, если вы не успели сделать этого в марте.
Что касается злаковых культур, то в апреле можно высаживать только две: подсолнечник и кукурузу, и лишь при условии, что почва прогрелась до температуры минимум 10°.
Какие деревья и цветы можно сажать в апреле
В апреле почва уже достаточно прогревается для посадки деревьев. Однако не все саженцы выдерживают апрельские заморозки. Какие деревья сажать в апреле - зависит от погодных условий. В течение всего месяца можно посадить сирень, рябину, калину, черемуху. Плодовые саженцы высаживают после наступления устойчивого тепла.
Почва, в которую вы будете высаживать растения, должна быть прогрета до 10-12°С. Саженцы кустарников углубляют в землю на 20-30 см, деревьев – 40-60 см.
Если вы хотите посадить еще и цветы, то выбирайте культуры, которым не нужны высокие температуры, это могут быть:
- астры;
- маргаритки;
- васильки;
- календула;
- амарант;
- георгины;
- декоративная капуста.
Многие из этих растений можно высадить в открытый грунт, а остальные посеять в рассаду, чтобы потом наслаждаться своим маленьким садом.
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