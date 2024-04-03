Подсказываем, что стоит посадить на огороде и в саду в апреле, и как ухаживать за посаженными растениями.

Второй месяц весны самый продуктивный для дачников - в этот период высаживают больше всего культур. На огороде сажают первые овощи, на клумбе - цветы, а в саду - саженцы деревьев. Мы подскажем, что можно сеять в открытый грунт в апреле, чтобы ничего не упустить.

Какие овощи можно сажать в апреле

В апреле в открытый грунт можно сажать культуры, которые хорошо растут в непрогретой почве и благополучно переживут ночные заморозки:

лук;

чеснок;

зелень;

репу;

редис;

морковь;

сельдерей;

горох;

бобовые;

фасоль;

тыкву.

Также в теплицу можно посеять культуры, которые еще боятся апрельских заморозков:

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помидоры;

огурцы;

баклажаны;

перец;

кабачки;

патиссоны.

В конце апреля на огороде можно начинать высаживать картошку и свеклу, если погода выдалась жаркой. В противном случае стоит подождать до мая.

Петрушку, укроп и пастернак можно посеять сейчас, если вы не успели сделать этого в марте.

Что касается злаковых культур, то в апреле можно высаживать только две: подсолнечник и кукурузу, и лишь при условии, что почва прогрелась до температуры минимум 10°.

Какие деревья и цветы можно сажать в апреле

В апреле почва уже достаточно прогревается для посадки деревьев. Однако не все саженцы выдерживают апрельские заморозки. Какие деревья сажать в апреле - зависит от погодных условий. В течение всего месяца можно посадить сирень, рябину, калину, черемуху. Плодовые саженцы высаживают после наступления устойчивого тепла.

Почва, в которую вы будете высаживать растения, должна быть прогрета до 10-12°С. Саженцы кустарников углубляют в землю на 20-30 см, деревьев – 40-60 см.

Если вы хотите посадить еще и цветы, то выбирайте культуры, которым не нужны высокие температуры, это могут быть:

астры;

маргаритки;

васильки;

календула;

амарант;

георгины;

декоративная капуста.

Многие из этих растений можно высадить в открытый грунт, а остальные посеять в рассаду, чтобы потом наслаждаться своим маленьким садом.

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