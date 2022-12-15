Как варить мясо для супа и какие нюансы учитывать, чтобы приготовить вкусное блюдо - узнайте в материале УНИАН.

Мясо является одним из основных ингредиентов многих блюд, если человек, конечно, не вегетарианец. Его можно тушить, варить, сделать бульон. УНИАН расскажет, какой водой нужно заливать мясо при тушении и как правильно его варить.

В какую воду класть мясо - советы

Перед тем, как варить мясо, его нужно промыть в проточной воде.

Один из вопросов, который может возникнуть - в какую воду класть мясо. Это зависит от того, для чего его варят. Например, холодная вода нужна для бульона или супа, а для салатов, нарезок и других готовых блюд - кипящая.

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Если мясо начинать варить в холодной воде, тогда большинство полезных веществ перейдут в бульон. А если класть свинину, курицу и говядину в кипящую воду - полезные микроэлементы останутся в мясе благодаря тому, что верхний слой белков быстро свернется от высокой температуры и не даст им "вытечь" в воду.

Помните, что холодной водой нужно заливать мясо на бульон, если хотите, чтобы он получился ароматным и насыщенным. При этом, все ингредиенты для бульона класть в кастрюлю в самом начале. Но если главной целью будущего блюда является само мясо, его можно заливать кипятком. Тогда оно получится сочным и ароматным.

Когда солить мясо при варке или тушении

Солить мясо при варке нужно в конце. Поскольку соль усиливает выделение жидкости, это может испортить вкус блюда. Если посолить в начале, мясо окажется слишком сухим и жестким.

Если вам интересно, какой водой заливать мясо при тушении, то запоминайте - горячей водой, бульоном либо образовавшимся при обжарке соком.

Как варить рыбу правильно - кулинарные секреты

В этом случае действует тот же принцип, что и с мясом - если нужен вкусный бульон или суп - рыбу рекомендуют заливать холодной водой и затем ставить на конфорку. Если же ваша задача - сохранить вкус рыбы, то ее следует класть в горячую воду, но не в кипящую. Если же бросить ее в кипяток, она быстро сварится снаружи, но останется сырой внутри.

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