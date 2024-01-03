Рассказываем, как защитить пластиковые окна от ударной волны или деревянные рамы со стеклами.

Во время ракетных и дроновых атак важно защитить не только себя, спускаясь в бомбоубежище или подвал, но и свое жилище - например, окна. Это важно, потому что если во время взрыва ударная волна "полетит" в стекло, оно разлетится на мелкие осколки, ранив людей внутри помещения. УНИАН выяснил, какой способ защиты от ударной волны самый эффективный.

Как закрыть окна от взрывной волны - варианты

Радиус после взрыва от снарядов, ракет или дронов может составлять десятки и сотни метров - если рядом будут стекла и оконные рамы, они вряд ли выдержат такой удар. Мелкие осколки станут причиной серьезных ранений, более того - некоторые люди утверждают, что определенные куски стекла даже сложно увидеть хирургам, они могут остаться в теле человека. Мы расскажем, чем закрыть окна от взрывной волны, чтобы не пострадать.

Скотч

Обычный прозрачный широкий скотч - самая простая и бюджетная защита от ударной волны. Нужно заклеить всю поверхность окна по горизонтали и вертикали, желательно с обеих сторон. В качестве альтернативы можно использовать малярный скотч или изоленту, но учитывайте, что тогда прозрачность окна пострадает. Также можно клеить материал в форме шахматной доски или снежинки - основной удар взрывной волны всегда приходится на центр стекла, поэтому лучше, чтобы он был защищен.

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Тканевые полоски

Еще один вариант, как защитить окна от ударной волны - использовать куски хлопчатобумажной ткани. Вместе с ними нужно запастись мукой и водой. Далее необходимо нарезать полоски ткани шириной 5 см или больше, смешать стакан муки с холодной водой до состояния жидкой сметаны. Довести до кипения 1 л чистой воды и влить в нее полученную смесь, постоянно помешивая. Через минуту убрать клейстер с плиты, дать ему остыть, потом обмакивать в него ткань и клеить на окно.

Газеты

Третий метод, как спастись от ударной волны - наклеить на окно куски газет. Разрезать полоски нужно тоже шириной минимум 5 см (более тонкие будут хуже защищать). Все, что вам нужно - это намазать каждый кусок хозяйственным мылом и наклеить на окно. Желательно закрыть площадь стекла в 4-5 слоев, тогда вы получите действительно эффективную защиту. Если на мыло наклеить не получается, то можете сделать мучной клейстер и использовать его.

Не лишним будет и поставить на подоконник стопки книг - они примут на себя основную массу ударной волны, и содержимое комнаты пострадает меньше. Однако делать так лучше с теми книгами, которые для вас не важны - скорее всего, потом почитать их вряд ли получится.

Ранее мы говорили о том, нужно ли открывать окна при обстреле.

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